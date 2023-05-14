AKP’li adayın eşi başka birinin adına oy kullanmaya çalıştı

Kırşehir’de oy kullanma sırasında ilginç bir olay yaşandı. AKP 1. sıra milletvekili adayı Necmettin Erkan’ın eşi Ö.B. Erkan, Ahi Evran İlkokulu’nda başka birinin adına oy kullanmak isterken tespit edildi.

Oy pusulası ve zarf ile kabine giden Erkan, mührü bastıktan sonra zarfı sandığa atmak isterken sandık kurulu başkanı müdahale etti. Ö.B. Erkan’ın başka biri adına kullandığı oyun sandığa atılmasına izin verilmedi. Yaşanan olay hakkında sandık başkanı tarafından tutanak tutuldu.

TUTATAK DÜZENLENDİ

Yaşanan bu durumla ilgili tutulan tutanağa, “14 Mayıs 2023 tarihli seçimlerde 1197 nolu sandıkta sehven, üyemiz A.Y. tarafından, listemizde ismi olmayan kişiye oy pusulası ve zarf verilmiş, kişi de kabinde oyunu kullanmış ama sandık başkanı olaya müdahale etmiş ve milletvekili adayı Necmettin Erkan’ın eşi olduğunu söyleyen kişiye oy kullandırılmamış, zarf ve oy pusulası masa üzerinde bekletilmiştir” yazıldı.