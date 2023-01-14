AKP’li Akbulut belediyeden 13.4 milyonluk ihale aldı 

AKP’li Başakşehir Belediyesi’nin iştirak şirketi tarafından özel davet usulü ile düzenlenen 3 aylık yemek kartı ihalesini, tek katılımcı olan AKP’li İBB Meclis Üyesi Ömer Faruk Akbulut’un şirketi 13.4 milyon TL’ye aldı.

Başakşehir Belediyesi iştirak şirketi olan Başakkent Yönetim ve Danışmanlık A.Ş , “Yüklenebilir Elektronik Kart Sistemli Yemek Hizmeti” almak üzere 24 Ekim 2022 tarihinde ihaleye çıktı. Özel davet usulü ile doğal afetler, salgın hastalıklar ve idarenin önceden öngöremediği ivedilikle yapılması gereken durumların ortaya çıktığı zorunlu hallerde başvurulan 21-b maddesine göre yapılan ihaleye tek firma katıldı.

90 günlük yemek kartı hizmeti için 13 milyon 477 bin TL teklif veren Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş ihaleyi aldı. Belediyenin iştirak şirketi ile Metropal arasında 1 Kasım-31 Aralık arasını kapsayan sözleşme imzalandı. Belediyenin 2021 yılının başında yine aynı yöntemle düzenlediği 3 aylık yemek kartı ihalesini de bu şirket 2.9 milyon TL’ye almıştı.

AKP’Lİ İBB MECLİS ÜYESİ

İTO kayıtlarına göre şirketin yönetiminde Hak Teknoloji Yatırım Anonim ve Bilgesan Elektrik Taahhüt şirketleri gözüküyor. Hak Teknoloji’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Akbulut. Bilgesan Elektrik Şirketinin sahibi de Uğur Yıldırım. Şirketin yönetimindeki Ömer Faruk Akbulut, AKP’den Ümraniye ve İBB Meclisi Üyesi. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Mütevelli Heyeti üyeliği de bulunuyor.

BELEDİYELERİN İHALELERİNİ TOPLADI

Akbulut’un şirketi AKP’li Esenler Belediyesi’nin, 8 Mayıs 2020 tarihinde aynı yöntemle düzenlediği 10 günlük “Sosyal yardım amaçlı market kartı alımı” ihalesini de 893 bin 500 liralık teklifi ile kazanmıştı. Tuzla Belediyesi’nin 2 Aralık 2021’deki yemek kartı ihalesini de 6.2 milyon TL’ye almıştı. Akbulut’un aldığı ihalelere ilişkin yapılan haberlere; kişilik haklarını ihlal eder nitelikte paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle erişim engeli getirilmişti.

AKP GENÇLİK KOLLARINDAN GELİYOR

AKP’den Ümraniye ve İBB Meclisi Üyesi olan Ömer Faruk Akbulut, 1984 doğumlu. Birlik Vakfı Gençlik Kulübü Genel Başkan Yardımcılığı, İBB Gençlik Meclisi’nin kuruluşunda eğitim komisyonu başkanlığı, AKP İstanbul İl Gençlik Kollarında çeşitli görevler, Milli Türk Talebe Birliği’nde kurucular kurulunda bulunarak 58. 59. ve 60. dönemlerinde Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.