AKP’li Ali İhsan Yavuz ile CHP’li Özkoç arasında erken seçim tartışması

AKP’li Ali İhsan Yavuz ile CHP’li Engin Özkoç arasında erken seçim tartışması yaşandı.

AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, erken seçim tartışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Neden biz yeniden bir seçim kargaşasının içerisine Türkiye’yi sokalım? Kaldı ki seçime gidilmesi halinde Sayın Cumhurbaşkanı’mız kendi siyasi hayatını, siyasi ömrünü de bir anlamda azaltmış oluyor. Demek ki nereden bakarsanız bakın Sayın Cumhurbaşkanı’mızın da seçim kararı alması asla kata muhtemel gözükmüyor” ifadelerini kullandı.

“’ERKEN SEÇİMDEN KORKUYORUZ’ DİYOR”

Yavuz’un bu sözlerine CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medyadan yanıt verdi. Özkoç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz itiraf gibi açıklama yapmış: ‘Kaldı ki seçime gidilmesi halinde Sayın Cumhurbaşkanı’mız kendi siyasi hayatını, siyasi ömrünü de bir anlamda azaltmış oluyor.’ Yani ‘seçim olsa kazanamayacak, erken seçimden korkuyoruz’ diyor.”

YAVUZ’DAN YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Açıklamasının Özkoç tarafından çarpıtıldığını ileri süren Yavuz, yeni bir açıklama daha yaptı. Erken seçimin söz konusu olmadığını ifade eden Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bu konuda söylemleri olduğunu belirtti. Türkiye’nin parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğini ifade eden Yavuz, şu ifadeleri kullandı;

*Ne Türkiye’nin ne de AK Parti’nin gündeminde asla erken seçim yoktur. Bunu başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere her birimiz defalarca ifade ettik. İş zamanı iş yapılsın, seçim zamanı seçim yapılsın ve dolayısıyla siyasi istikrarsızlıklarla zaman kaybedilmesin diye Türkiye, parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı sistemine geçti.

*Ancak maalesef, bunu hala anlamamış olan ya da anlamak istemeyen CHP zihniyeti yine meseleyi çarpıtmaya kalkışmış. Çarpıtma başı olmak için de ilk hamleyi CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç yapmış. Güya ben, ‘seçime gitmeyelim, seçimi kaybederiz’ demişim. Hadi oradan manipülasyoncu.

“AKŞAMDAN SABAHA SEÇİM KARARI ALINMAZ, ALINAMAZ”

*Benim dediğim; Artık Parlamenter sistem değil Cumhurbaşkanlığı sistemi var. Cumhurbaşkanlığı sisteminde de akşamdan sabaha seçim kararı alınmaz, alınamaz.

*Dolayısıyla iş zamanı iş, seçim zamanı seçim yapılır. Anayasamıza göre meclisin seçim kararı alabilmesi için nitelikli çoğunluğa ihtiyaç vardır. Bu çoğunluğu da bugün herhangi bir ittifak grubu sağlayamamaktadır.

*Aslında tam da bunun için sistem değişmiştir. Cumhurbaşkanlığı Sistemi, seçimlerin zamanında yapılmasını öngören bir sistemdir. Dolayısıyla Meclisin erken seçim kararı alabilmesi, bu yönüyle de pek olası gözükmemektedir.

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