AKP’li başkan ‘deprem yönetmeliğine uygun’ demişti: O konutlar bu hale geldi

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde AKP’li Yeşilyurt Belediyesi tarafından, 2020 yılında temeli atılan 136 daire, 7 blok, 6 dükkândan oluşan ‘Yeşil Töpsöğüt Konutları’ yaklaşık 8 ay önce teslim edilmişti. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan kanıtlar, oturulamaz hale geldi.

AKP’Lİ BAŞKAN ‘DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN’ DEMİŞ

‘Yeşil Topsöğüt Konutları’ sitesinde projeyle ilgili daha önceden yazılı açıklama yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı AKP’li Mehmet Çınar, projenin deprem yönetmeliğine uygun olduğuna vurgulayarak şu ifadeleri kullanmıştı;

“Güzel ilçemizin çehresini değiştirmeye devam ediyoruz. ‘Durmak Yok Yola Devam’ şiarıyla, hizmet üreten belediyecilik anlayışıyla ilçemize, ata toprağımıza canla başla katkı sunmaya gayret gösteriyoruz. 320 binin üzerinde nüfusuyla dinamik bir güç olan ilçemiz hızlı bir şekilde değişim göstermektedir.

Bu değişim sadece nüfus artışı ile değil ülkemizdeki mevcut yeniliklerin de ilçemizde aynı şekilde yansıması ile gerçekleşmektedir. Özellikle konut-inşaat ve yapı sektöründe son zamanlarda hızlı bir dönüşüm yaşanmaktadır.

İlçemizde yeni yerleşim alanları oluşturmak ve hizmet alt yapısını genişletmek artık kaçınılmaz olmuştur. Kaliteli ve özellikle deprem yönetmeliğine uygun konut projeleri ile ilçemiz daha güvenli bir yaşam merkezi olacaktır.”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar

İMARA AYKIRI ÇALIŞMALAR YAPILDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Yeşilyurt Belediyesi CHP meclis grup başkanvekili Günnur Tabel, 2021 yılında gerçekleşen belediye meclis toplantısında, Yeşil Topsöğüt Konutları’yla ilgili projede imara aykırı işler yapıldığı gerekçesiyle Milli Emlak Müdürlüğü’nün projenin durdurulması için mahkemeye başvurduğu ve yürütmeyi durdurma kararı aldığını söylemişti.