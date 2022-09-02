AKP’li başkan, doktorunun adını parka verdi

Bolu’nun Yeniçağa ilçesindeki parka, AKP’li Belediye Başkanı Recayi Çağlar’ın karaciğer naklini gerçekleştiren ve Malatya’da görev yapan Prof. Dr. Sezai Yılmazın ismi verildi. Parka hekimin adının verilmesi, tepkiye neden olurken, Çağlar ise kendisini “Benim başıma gelen rahatsızlık Bolu’dan başka bir vatandaşın da başına gelirse hoca da ‘Bolu’da benim ismim var, ona göre ilgileneyim der.’ dedi.

Yeniçağa ilçesinde 2 dönemdir belediye başkanlığı yapan Recayi Çağlar’ın, 10 yıldır süren karaciğer rahatsızlığı 4 yıl önce ağırlaştı. Çağlar, 4 yıl boyunca Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi gördü ancak sağlığına kavuşamadı. Hastalığının iyice kötüye gitmesiyle Çağlar’a karaciğer nakli olması gerektiği söylendi.

Tehlikeli olması nedeniyle Çağlar’ın ulaştığı çok sayıda doktor, ameliyat etmeyi reddetti. Çağlar, eski Bolu valisi, o dönem de Malatya valisi olan, şu anda da Isparta valisi olarak görevini sürdüren Aydın Baruş’a durumu anlatarak, yardım istedi. Başkan Çağlar, Vali Baruş’un aracılığıyla Malatya’da alanında uzman, Türkiye’nin sayılı hekimlerinden Prof. Dr. Sezai Yılmaz tarafından Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü’nde muayene edildi. Yılmaz, Başkan Çağlar’ı ameliyat etmeyi kabul etti.

Çağlar için nisan ayında uygun donör arandı. Özellikle Bolu’da sosyal medyada kampanyalar başlatıldı. Yakınları başta olmak üzere yüzlerce kişi, Başkan Çağlar’a donör olmak için başvuruda bulundu ancak uygunu bulunamadı.

SOSYAL MEDYADA GÖRÜP, DONÖR OLDU

Bolu’nun Gerede ilçesinde yaşayan Ergin Arslan da sosyal medyadan görüp, Recayi Çağlar’a ulaştı ve maddi karşılık beklemeden donör olmak istediğini söyledi. Yapılan kontrollerde Ergin Arslan’ın karaciğeri Başkan Çağlar’la uyumlu çıktı.

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü’nde 12 Mayıs’ta Prof. Dr. Sezai Yılmaz ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonla nakil, başarıyla yapıldı. Naklin ardından sağlığına kavuşan Çağlar, haziran ayında görevine geri döndü.

AMELİYATINI YAPAN DOKTORUN İSMİ PARKA VERİLDİ

Başkan Çağlar’ın göreve başlamasıyla Belediye Meclisi Ağustos Ayı 1’inci Oturumu gerçekleştirildi. Oturumda Yeniçağa Gölü yanındaki parklara, ilçenin eski belediye başkanları ve önemli kişilerinin aralarında bulunduğu 7 kişinin adının verilmesi kararlaştırıldı. Başkan Çağlar, 8’inci isim olarak kendisini ameliyat eden ve sağlığına kavuşmasını sağlayan Prof. Dr. Sezai Yılmaz’ın isminin verilmesini önerdi. Çağlar’ın önerisi, meclis toplantısında oy birliğiyle kabul edildi. Sezai Yılmaz’ın ismi parka verildi ve tabela yerleştirildi.

İYİ PARTİ İLÇE BAŞKANLIĞI’NDAN TEPKİ

Parka hekimin isminin verilmesine, İYİ Parti Yeniçağa İlçe Başkanı Mustafa Hendekçioğlu tepki gösterdi. İYİ Parti İlçe Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından parkın fotoğrafı da paylaşılarak, “Olmadı Recayi Başkan olmadı. Bu sana hiç yakışmadı. Yeniçağa ilçemizde gölün kenarında bulunan bu parka, senin şahsını ameliyat eden doktorun adını vermen yakışmadı.

Yeniçağa ilçemize hizmet eden o kadar belediye başkanı ve bürokrat varken bu olmadı. Yaptığın iyi işleri her zaman takdir ederiz fakat yanlış yapınca dur demek hakkımız. Yeniçağa halkı bundan çok rahatsız. İnşallah bizi dinlersin bu yanlıştan dönersin” denildi.

‘TEK BAŞIMA İSİM VERME YETKİM YOK

Tepkilerle ilgili konuşan Başkan Çağlar ise tek başına isim verme yetkisinin bulunmadığını vurgulayarak, “Daha önceden alınmış olan bir meclis kararı vardı. Yeniçağa’ya hizmet etmiş bütün belediye başkanlarımızın, ilçede değeri olan diğer kişilerin isimleri parklara ve sokaklara verdik. Onların hatıralarını yaşatmak için meclis kararıyla bunu yaptık. Benim tek başıma bir yere isim verme gibi bir yetkim yok.

Prof. Dr. Sezai Yılmaz hoca, dünya çapında bir ilim adamı. Bu işin ehli olan dünyada ya 1 tane var ya 2 tane var. Böyle bir ilim adamının ilçemde isminin yaşamasını şu amaçla düşündük. Hem benim kendi ahde vefamı belirtmek için ismini koymak istedim hem de altında yatan düşüncem şu; Bolu’dan benim başıma gelen bu rahatsızlık, burada yaşayan başka bir vatandaşımızın da başına gelirse burada hoca ne düşünür? Bolu’da benim bir ismim var diye düşünür. Ona göre yardımcı olur.

Hoca tabi ki hasta ayrımı yapmaz ama tabi ki bir farkı olacak bunun. Öyle değil mi? Ben bunu düşünerek yaptım. Başka bir art niyetim yok” diye konuştu.

‘ELEŞTİRİYE AÇIĞIZ’

Eleştirilerin, kendisine yönelik haksızlık olduğunu savunan Başkan Çağlar, “Tutup da bir şarkıcının, türkücünün adını vermedim. Bir bilim adamının adını verdim. Şarkıcının ismini versem hiç tepki olmazdı. Veren arkadaşlarımız oldu. Ona da saygı duyuyorum. O da meclisten çıktı ama hiç kimse tepki yapmadı. Bir ilim adamının ismini vermeme bu kadar tepki yaptılar. Bunda ben kasıt arıyorum. Kamuoyunun vicdanına bırakıyorum.

Ben Yeniçağa’ya şu ana kadar 8,5 yıl belediye başkanlığı 30 senedir de belediye meclis üyesi olarak görev yaptım. İyi hizmetler yaptık. Yeniçağalıların duasını aldık ama 3-5 tane boş tenekenin sesine de kulak asmadığımı da belirtmek istiyorum. Eleştiriye açığız, her şeyin bir usulü var. Çok ayıp oluyor bunlar” dedi. (DHA)

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