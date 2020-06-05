AKP’li başkan duyurdu: 1 milyonluk şehirde 1-2 vaka var

Denizli’de Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğü corona vakası sayılarını açıklamazken bu konuda en net ifade AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’dan geldi. Kentte vaka sayısının büyük ölçüde düşüş gösterdiğini söyleyen Zolan, bazı günlerde hiç pozitif vakaya rastlanmadığını söyledi.

DENİZLİ’DE YÜKSEK BAŞLADI

Salgın sürecinin ilk günlerinde Denizli’de çok sayıda vaka görüldüğünü söyleyen Zolan, “Denizli’de yüksek başladı. 170’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Yılın 12 ayı turizm hareketliliği var. Bu etkenler vaka sayısını artırdı. Daha sonra tedbirlerle kontrol altına alındı. Denizli bugün örnek gösterilen bir şehir haline geldi. 1 milyonluk nüfusta bir iki vakanın görülmesi bu mücadelede ne denli başarılı olduğumuzu da gösteriyor. Onlar da gerekli şekilde izole ediliyor” diye konuştu.

5 GÜNÜ VAKASIZ GEÇİRDİ

Denizli’de üst üste 5 gün pozitif vakaya rastlanmadığı süreçlerin yaşandığı kaydeden Zolan uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi.

Zolan, corona ile mücadelenin üç önemli kurala dayandığını hatırlatarak “Hayat normalleşiyor. Tedbirlerimizi almalıyız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyduğumuzda kendimizi ve ailemizi korumuş olacağız. Virüsle mücadelemiz sürüyor. Kimse gevşemesin. Tedbiri elden bırakmayın” ifadelerini kullandı.