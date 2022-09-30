AKP’li başkan, Erdoğan’ın danışmanının kardeşini dövdü

Kahramanmaraş’ta AKP Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi, doğalgaz şirketinde müdürlük yapan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı Sefer Turan’ın kardeşi olan Cihangir Turan’ı yumrukladı.

Veli TOPRAK

AKP’de ilçe başkanının karıştığı dayak krizi yaşanıyor. Kahramanmaraş AKP Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi, doğalgaz şirketinde müdürlük yapan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın danışmanı olan Sefer Turan’ın kardeşi Cihangir Turan’ı yumrukladı.

Turan, darp raporu alıp savcılığa suç duyurusunda bulundu. Turan’ın avukatı, AKP‘li başkanın tutuklanmasını istedi. SÖZCÜ’nün edindiği bilgiye göre Perşembe günü yaşanan skandal şöyle gelişti:

“BU BÖLGEYE DOĞALGAZ GİDECEK”

AKP İlçe Başkanı İsmail Safi, ilçenin bazı bölgelerine doğalgaz götürülmemesi nedeniyle Armadaş Doğalgaz Şirketi merkezine gitti. Afşin-Elbistan Şube Müdürü Cihangir Turan’la konuşan Safi, vatandaşa söz verdiğini belirterek, “Bu bölgeye doğalgaz gidecek” dedi. Turan ise bu bölgeye kısa sürede doğalgaz götürülemeyeceğini anlattı.

CADDE ORTASINDA YUMRUK

AKP’li başkan daha sonra binadan çıkarak beraberinde gelen Turan’la tartıştı. Tartışmanın büyümesi ve kalabalık oluşması üzerine polis bina önüne geldi. Bu sırada AKP’li Safi, Şube Müdürü Turan’a caddede yumruk attı, arbede yaşandı.

Yumruk yiyen Turan, dayaktan sonra hastaneye giderek rapor aldı ve avukatıyla birlikte savcılığa giderek şikayetçi oldu. Turan, AKP’li başkanının kendisine polislerin gözü önünde yumruk attığını da söyledi. Turan’ın avukatı da, AKP’li Safi’nin ifadesinin alınmasını ve tutuklanmasını talep etti.

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