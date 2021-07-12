AKP’li başkan gri pasaport iddialarını doğruladı: Gidip dönmeyenler var

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı oturumunda, İYİ Parti grubundan Fevzi Canbaz, Kandıra Belediyesi’nin gri pasaportla 39 kişiyi yurt dışına göndermesi iddialarını sordu. Bu iddialara AKP’li Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan cevap verdi.

“EVET GİDİP DÖNMEYENLER VAR”

Meclis toplantısında iddialara yanıt veren Adnan Turan, şöyle konuştu;

* Öncelikle evet diğer tüm belediyeler gibi yurt dışına gönderdiği bir uygulama var. Meclisimizden oy birliğiyle geçmiştir. Muhalefete de izah etmiştik.

* Turan Sarı amcamız bize bu konuyu getirdi. CHP’li Turan Sarı’nın bu talebine onay verdik. Dönüp dönmeme konularını bakanlık inceliyor.

* Evet gidip dönmeyenler var. Türkiye Cumhuriyeti’nin kanunları var. Biz yanlış bir şey yapmadık. Kanuna aykırı bir şey yapmadık.

İYİ PARTİLİ YILDIZ DÜN GÜNDEME GETİRMİŞTİ

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın gündeme getirdiği, AKP’li Kandıra Belediyesi’nin 39 kişiyi gri pasaportla yurt dışına gönderdiği iddiasını da, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, AKP’li Belediye Başkanı Adnan Turan’a “Kandıra Belediyesi gerçekten gri pasaport vererek 39 kişiyi yurt dışına göndermiş midir?” diye sormuştu.

“KANDIRA’DA MI, KARTAL’DA MI İKAMET EDİYORLAR?”

Şanbaz Yıldız, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’ın sorularını cevaplamasını isteyerek, şunları söylemişti;

* Bu şahıslar hangi vasıfla yurt dışına gönderilmiştir? Sporcu olarak mı dernek üyesi olarak mı?

* Bu şahıslardan kaçı gittikleri ülkede kalmış kaçı yurda geri dönmüştür?

* Kandıra Belediyesinin bütün masraflarını kendi bütçesinden karşıladığı bu grup Kandıralılar’dan mı oluşmaktadır yoksa İstanbul’un Kartal ilçesinde mi ikamet etmektedirler?

* Eğer hal böyle ise böyle bir seyahati neden Kandıra Belediyesi üstlenmiştir?

* Kandıra Belediye Başkanı Sn. Adnan Turan’ın bu soruları ivedilikle cevaplandırıp kamuoyunu bilgilendirmesi şart olmuştur.

SKANDALIN İLK ADRESİ YEŞİLYURT BELEDİYESİ OLMUŞTU

Malatya Yeşilyurt Belediyesi’nde ‘çevre eğitimi için’ Almanya’ya gönderilen 45 kişiden 43’ünün geri dönmemesi üzerine gri pasaport skandalı patlak vermişti.

Ardından benzer skandal Ordu’nun Ulubey ilçesinde ve Bursa’da da ortaya çıkmıştı. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çok sayıda kişiye gri pasaport sağladığı ve bu kişilerin geriye dönmedikleri iddialarını Meclis gündemine taşımıştı.

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