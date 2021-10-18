Beylikdüzü Belediye Meclisi'nin bugünkü oturumunda çok sert tartışma çıktı. AKP Grup Başkanvekili Tahir Abuş Geri Parkı eylemlerine katılanlar için "Hainler topluluğu" ifadesini kullanınca tartışma çıktı. CHP Grup Başkanvekili Mülayim Demirtaş ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık Abuş'un ifadelerine tepki gösterdi. #geziparkı #akp #chp #canlıyayın #tartışma #tahirabuş #mülayimdemirtaş #mehmetmuratçalık #beylikdüzü #beylikdüzübelediyesi #haber #siyaset #politika #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online AKP’li Başkan “Hainler” deyince meclis karıştı! Çok sert Gezi Parkı tartışması!