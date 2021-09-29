Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Kozlu Belediye Meclisi’nin bağımsız üyesi Murat Birinci, kendisini Kozlu Belediyesi’nin AKP’li başkanı Ali Bektaş'ın kurşunlattığını iddia etti. Ali Bektaş ise konu ile ilgili olarak adli sürecin başladığını belirterek, "Olayın failleri yakalandığında masumiyetim ortaya çıkacaktır" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join
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Anasayfa Alaturka Online AKP’li başkan hakkında skandal iddia! ‘Azmettiren..’