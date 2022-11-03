AKP’li Başkan Hamza Şayir, teyzesinin oğlunu başkan yardımcısı yaptı

Kocaeli’de Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in, Özel Kalem Müdürü olan teyzesinin oğlu Recep Karakoç’u belediye başkan yardımcısı yaptığı ortaya çıktı. Saadet Partisi İlçe Başkanı Cuma Demirci, başkan Şayir’in halka verdiği sözleri tek tek eş-dost-akraba kıyağı ile çiğnemeye devam ettiğini belirterek, teyzesinin oğlunu belediyede başkan yardımcısı yapmasına tepki gösterdi.

Halil ATAŞ

Saadet Partisi Dilovası İlçe Başkanı Cuma Demirci, Dilovası Belediye Başkanı AKP’li Hamza Şayir’in, teyzesinin oğlunu belediyede başkan yardımcısı yapmasına tepki gösterdi.

“1.3 MİLYON LİRALIK REKLAM İŞLERİNİ VERMESİ İLE DE VİCDANLARI YARALAMIŞTI”

Dilovası Belediye Başkanı AKP’li Hamza Şayir’in, teyzesinin oğlunu belediyede başkan yardımcısı yapmasına tepki gösteren Demirci, “Geçtiğimiz yıllarda Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, yeğeni ve eniştesine yaklaşık 1.3 milyon liralık reklam işlerini vermesi ile vicdanları yaralaması yetmiyormuş gibi ekonomik sorunlardan kaynaklı daha iyi bir yaşam, yaşanabilecek bir gelir umuduyla Dilovası’ndan, Kanada’ya giden gençler için ‘Ne kadar gay varmış haberimiz yokmuş’ fütursuz açıklamalarıyla ilçemizin ismini birçok kez kirletmesine şahit olduk” dedi.

‘’İŞTEN ÇIKARILDI İKİ GÜN SONRA MEMUR OLDU”

Demirci, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“31 Mart seçimlerinden önce, ‘Kimseyi Belediyede işe almayacağım’ diyen Hamza Şayir, halka verdiği sözleri tek tek eş-dost-akraba kıyağı ile çiğnemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda Dilovası Belediyesinde işçi kadrosunda yer alan Ercan Güneş isimli personel tüm haklarını alarak belediyedeki görevinden ayrılmasının üzerinden sadece iki gün geçtikten sonra belediyenin özel kalem müdürlüğünde sözleşmeli memur olarak işe başlaması ve hemen arkasında özel kalem müdürü olması Dilovası Belediyesinin nasıl yönetildiğini aslında bizlere gösteriyor.”

‘’EŞ, DOST VE AKRABA KIYAĞI”

“Dilovası’nda yaşanan bu hadiselere sessiz kalmayı tercih eden iktidar partisi, üç maymunu oynayarak Dilovası Belediye Başkanını cesaretlenmesine neden oldular. Partisinden alığı cesaret ile şaşıran Hamza Şayir, artık ne yaptığını bilmeyen bir kişi haline geldi. Halkının gözünün içine baka baka, teyzesinin oğlu Recep Karakoç’u başkan yardımcısı yaparak yoldan çıktığını tüm kamuoyuna göstermiştir.”

“Halkın büyük ekonomik sıkıntılar çektiği günlerde yıkılmak için dizilen domino taşları gibi karşımızda duran iktidar partisi ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir artık pes etmiş ve halka hizmet yerine eş,dost ve akraba kıyakları ile kendilerine nasıl çalıştıklarını göstermektedir. Yaşanan bu olaylara sessiz kalanlar unutmayın bu vebal sadece Hamza Şayir’in değil, sizin de boynunuzda!”

O SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

AKP’li Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in geçtiğimiz Aralık ayı belediye meclisi toplantısında gençleri hedef alarak söylediği, “Dilovası’nda ne kadar gay varmış haberimiz yok ya. İltica etmek için biz gayiz de bizim cinsel haklarımıza saldırı var da burada geçinemiyoruz diyorlar ya. Böyle bir şey var mı ya” sözleri büyük tepki çekmişti.

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