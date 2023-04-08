AKP’li başkan hapis cezası aldı: Hâkimi eleştirdi

Kaçak kazı davasında yargılanan ve hakkında hapis cezası verilen AKP’li Belediye Başkanı hâkimi eleştirdi.

Sındırgı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen kaçak kazı davasında, aralarında Sındırgı Belediye Başkanı AKP’li Ekrem Yavaş’ın da olduğu 3 sanık, 4 yıl hapis ve 8 bin lira para cezasına çarptırılmıştı.

AKP’li Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Sındırgı Belediyesi’nin Nisan ayı meclis toplantısında, hakkında 4 yıl hapis kararı veren hâkimi iş bilmemezlik ile eleştirdi.

“AMAÇ BELLİ, SİYASİ YASAKLI OLSUN”

Toplantıda konuşan Yavaş, “Bunun cezası 2 yıl imiş. Hakim ne veriyor, 4 yıl. Niye, ‘Pişman olmamış’ diyor. Hiç görmemişim hâkimi, duruşma ya çıkmamışım, pişman olmamış diye 4 yıl veriyor. Amaç belli, 4 yıl verecek ki, siyasi yasaklı olsun” ifadelerini kullandı.

“BU KONUDA BİR ART NİYET OLABİLİR”

Bir meclis üyesinin, “Muhalefetten de hâkim kalmış demek ki” sözlerine gülerek yanıt veren Yavaş, “Var var hala sizden. Onu bilmiyorum artık. Ya işi bilmemezlik olur bu. Ya da hakikaten bu konuda bir art niyet olabilir. Yapılan şey belli. Demek ki, adalet CHP’ye de adalet, Ak Parti’ye de adalet. Hükümetten olunca her şey şıkır şıkır oluyor diyenlere ilanen duyurulur. Demek ki olmuyor bu hadise. İnsanın olduğu yerde bunlar olabiliyor. Ama biz yüce Türk adaletine güveniyoruz” şeklinde konuştu.

CHP meclis üyesi Barış Uran

“YİĞİDİN ARKASINDA İT ÜRÜMÜYORSA O YİĞİT DEĞİLDİR”

Yapılan şeyin belli olduğunu söyleyen AKP’li Başkan Yavaş, “Allah’a şükürler olsun. Bu kadar uğraş verirsen, düşmanın da çok oluyor demek ki. Bir yiğidin arkasından ‘it’ üremiyorsa, o yiğit yiğit değildir boş verin. Üresinler dursunlar. Sıkıntı, problem yok” diyerek, kendisini hedef gösterenlere gönderme yaptı.

CHP’Lİ ÜYE MİKROFONU FIRLATTI

Ekrem Yavaş’ın “it ürür” sözlerine ise muhalefet sıralarından tepki gecikmedi. Gerginliğe neden olan sözlerin ardından CHP meclis üyesi Barış Uran, Yavaş’a, “Sayın başkan sizin canınız yandıysa, ‘İt ürür, kervan yürür’ diyemezsiniz. Sizin canınızı kanun yaktı. Sen ‘it, mit’ diyemezsin bize. Burada yanlış yapıyorsunuz. Adamın asabını bozma” diyerek, tepkisini elindeki mikrofonu meclis kâtibi kürsüsüne atarak gösterdi.

“HAŞA BEN ÖYLE BİR ŞEY DEMEDİM”

İkili arasında yaşanan sözlü tartışmada, Yavaş, “Ben meclise böyle birşey demedim. Haşa. ‘İt ürür, kervan yürür’ denilmedi. Bir yiğidin arkasından it üremiyorsa dedim. Teşbih’te hata olmaz. Bu kanunla da alakalı değil. Netice de hakim de bulduğuna göre karar vermiştir. Ya belki o da kendine göre haklıdır. Bir şey deme şansımız yok” diye konuştu.