AKP’li başkan kahveye davet etti, Kaftancıoğlu ‘olur’ dedi

AKP il kongresi öncesi mevcut il başkanının görevinden istifa edip yerine Osman Nuri Kabaktepe’nin aday gösterilmesini ClubHouse adlı sosyal medya platformunda değerlendiren CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu, kendisine yöneltilen “tebrik edecek misiniz?” sorusuna, “öncelikle kongreye davet bekliyorum, kendi kongreme davet etmiştim ne yazık ki katılım olmamıştı” demişti.

Kaftancıoğlu devamında ise şunları söylemişti: “Kişilerin değil fikirlerin tartışıldığı işlerin yarıştırıldığı bir siyasi ortamı çok kıymetli buluyorum. İl başkanlığı yaptığım 3 yıl boyunca arzu etmeme rağmen AKP il başkanlarıyla bir araya gelip İstanbul’u konuşamadık ne yazık ki. Rakip bir siyasi partinin giden ve gelecek olan il başkanlarına dair söz söyleme hakkını kendimde görmem ancak bu vesileyle bugüne kadar yapamadığımız bir araya gelebilme temennisini buradan iletmiş olayım“

KABAKTEPE’DEN KAFTANCIOĞLU’NA KAHVE DAVETİ

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de dün katıldığı ClubHouse yayınında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu kahve içmeye davet etti. Kabaktepe; “İki hemşeri olarak her zaman görüşebiliriz. Buyursun gelsin memnun olurum. Konuşmamız İstanbul’a güç katar. Hemşerimi ağırlamak, güzel bir kahve içmek istiyorum” dedi.

KAFTANCIOĞLU’NDAN KAHVE DAVETİNE OLUMLU CEVAP

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin daveti için; “3 yıldır arzu ettiğim bir şeydi siyasi parti il başkanlarının yan yana gelebilmesi. Kıymetli bir davet önümüzdeki günlerde iletişime geçerek hemşerimin kahve davetine icabet edecek ve görevinden ötürü kendisini kutlayacağım” dedi.