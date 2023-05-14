AKP’li Başkan, korumalarıyla birlikte okul bastı

Tüm yurtta oy verme işleminin sona ermesiyle, oy sayımlarına geçildi. AKP’li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, korumalarıyla birlikte oy sayımı süren Şirinevler Mehmet Şen İlkokulu’nu bastı.
Sandık görevlileri ile AKP’li Bahadır arasında arbede yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüyü çeken sandık görevlisi, “Ak Parti Belediye başkanı okulu basıyor” diye bağırarak polisi çağırdı.
Araya giren polislerden birisinin yaşanan arbedeyi görüntüleyen kişiye çekim yapmasına tepki gösterdiği görüldü.