AKP’li başkan mezar parası alınan depremzededen özür diledi

11 ili sarsan depremlerin en çok etkilediği şehirlerden olan Kahramanmaraş’ta çok sayıda bina yıkılırken birçok vatandaşımız da hayatını kaybetti.

YAKINLARININ CANSIZ BEDENLERİNE DEPREMDEN 9 GÜN SONRA ULAŞABİLDİ

Kahramanmaraş’taki depremlerde eşi ve 2 çocuğuyla birlikte toplam 7 yakınını kaybeden Zafer Karataş isimli depremzede geçtiğimiz günlerde milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa eden CHP eski Kayseri İl Başkanı Ümit Özer’e yaşadıklarını anlattı. Depremden 9 gün sonra yakınlarının cesetlerinin enkaz altından çıkartıldığını ifade eden Karataş, deprem bölgesindeki arama kurtarma yardımının eksikliğinden dert yandı.

“AKP’Lİ BELEDİYE MEZAR PARASI ALDI”

Depremde kaybettiği ailesinin yasını tutarken AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kendisinden mezar parası aldığını ifade eden Karataş, “Ailemi defnetmeden önce cenaze işleriyle benim samimi bir arkadaşım ilgilendi. Cenaze belgelerini alıp, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Asri Mezarlığı’na gitmiş orada ondan 3 mezar için 825 lira almışlar. Belgesi var, cebimde duruyor. Parayı kredi kartından çekmişler. Kayseri Belediyesi bu acı günümüzde mezar sattı bize. Hangisine yanayım. Çok para olmayabilir, ama manevi bir şey var ortada. Saygı denen bir şey var. Benden o gün mezar parası aldılar. Onun yanına 3 mezar daha aldım, elbet onu vereceğim. Biz ölmediğimiz için onların parasını ödedim. Ona bir şey demiyorum. Benden aldıkları mezar parası çok zoruma gitti” ifadelerini kullanmıştı.

AKP’Lİ BAŞKAN ÖZÜR DİLEDİ

SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği haberin ardından AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. AKP’li Büyükkılıç, olayı öğrendikten sonra acılı baba Karataş’ı arayarak özür dilediğini ifade etti. Karataş’tan mezar ücreti alan personel hakkında da soruşturma başlatıldığını kaydeden Memduh Büyükkılıç, şu ifadelere yer verdi:

* “Zafer Karataş kardeşimizin depremde kaybettiği ailesinin defni için belediyemizde görevli mezarlık personelinin 825₺ resmî ücret aldığını öğrendim. Derhal Zafer Karataş beyi şu anda bulunduğum Elbistan İlçemizden arayarak şahsım ve belediyemiz adına kendisinden özür diledim. Depremin ilk gününden beri depremden etkilenen tüm illerimizde yaraları sarmak için ekiplerimizle var gücümüzle çalışıyoruz, bu üzücü uygulamayı yapan personelimiz hakkında derhal soruşturma başlattığımın bilinmesini isterim.”