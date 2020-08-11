AKP’li başkan, müdürü ot yolmakla görevlendirdi

Afyonkarahisar’ın AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AKP’li eski Başkan Burhanettin Çoban’ın Kültür Müdürü Emine Emel Sarlık’ı, Fen İşleri’nde “Ot yolmakla” görevlendirdi. Bu görevlendirme büyük tepki çekti. Eski Başkan döneminden kalan birçok çalışanın da emekliye zorlandığı belirtildi. Ot yollamaya gönderilen Emine Emel Sarnık’ın bu yeni görevinin hikayesi şöyle başladı.

AKP’li önceki Başkan Çoban’ın “Kültür Müdürü” olarak atadığı Belediye daimi işçisi Emine Emel Sarlık, AKP’li yeni Başkan Zeybek tarafından önce müdürlükten alınıp muhasebe birimine yollandı. Daha sonra da Fen İşleri Müdürlüğü emrine verdi. Eski Müdür Sarlık, yeni görevinde park ve bahçelerdeki yabani otları ayıklıyor.

MOBBİNG İDDİALARI İÇİN İNCELEME YAPILACAK MI?

CHP Milletvekili Burcu Köksal, konuyu TBMM’ye taşıdı. İçişleri Bakanı’na şu soruları yöneltti. “Afyonkarahisar Belediyesi’nde emekliye sevkedilen ve emekli olmayıp da görev yeri değiştirilen personelle ilgili, bir önceki Belediye Başkanı’nın ekibini tasfiye etme, parti içi hesaplaşmaya kurban edilme iddiaları için araştırma yapılacak mı? Mobbing iddiaları ile ilgili inceleme yapılacak mı?.”

HER GÜN PARKLARI DOLAŞIYOR TEK TEK OTLARI TEMİZLİYOR

Emine Emel Sarlık, her gün Afyonkarahisar’daki parkları dolaşarak istenmeyen otları temizliyor. Ardından ağaç ve çiçekleri suluyor.