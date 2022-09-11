AKP’li başkan: Şu anda dünyanın en fazla büyüyen ülkesi konumundayız

Ülkedeki hayat pahalılığı ve vatandaşın alım gücünde dikkat çeken bir düşüşe rağmen AKP’li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve AKP Milletvekilli Sermin Balık ekonominin büyüdüğünü söyledi.

Evren DEMİRDAŞ

AKP Elazığ İl Başkanlığı teşkilat içi eğitim toplantısı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Toplantıya AKP Elazığ Milletvekilleri Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AKP İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, ilçe ve belde belediye başkanları ve partililer katıldı.

İlk günkü aşkla 2023 hedeflerine yürüdüklerinin belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Bu ailenin bir ferdi olmaktan dolayı büyük bir onu ve gurur duyuyorum. 2020 yılında millete hizmet sevdamızla çıktığımız bu yolda ilk günkü aşkla bıkmadan, usanmadan 2023 hedeflerimize hep birlikte yürüyoruz. Hatırlayın, 2002 öncesi IMF kapılarında dilenen bir Türkiye vardı. Allah’a çok şükür şu anda dünyanın en fazla büyüyen ülkesi konumundayız. İhracatımız bizim iktidarlarımız döneminde 6 kat büyüdü. Dış ticaret hacmimiz 500 milyar dolarlara ulaştı. Bölünmüş yollarımız 6 bin kilometreden ibaretti şuanda 30 bin kilometrenin üzerinde bölünmüş yola sahibiz” diye konuştu.

“TÜRKİYE HALA BÜYÜYEN BİR ÜLKE”

AKP Elazığ Milletvekili Sermin Balık ise, “2001 yılında biz iktidar olduğumuzda parti kurulduğunda 1 gecede ülkenin küçüldüğü, büyük devalüasyon olduğu bir ülkeydik. Ama bakın dünyada bir sorun bir ekonomik küçülme yoktu. Sorun Türkiye’deydi. Küçülme ve ekonomik sorun Türkiye’deydi. Bugün bütün dünya başta pandemi sonra savaşlar yüzünden bu durumdayken bakın Avrupa bu kışı nasıl geçirecek diye düşünürken, Türkiye bu kışı emin adımlarla geçirecek. Bütün dünya kendisini savunmaya almışken Türkiye hala büyüyen bir ülke” ifadelerini kullandı.

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