AKP’li başkan yangını ‘photoshop’ ile söndürdü

AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın, kentte meydana gelen orman yangılarına müdahalede Türk Hava Kurumuna ait yangın söndürme uçağı fotoğrafını photoshop ile ekledi.

Evren DEMİRDAŞ

Tunceli’de günlerdir süren yangına geç müdahale edilmesi eleştirilirken AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın, photoshopla söndürme uçağı eklenmiş yangın fotoğrafı paylaştı.

PHOTOSHOPLA YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Tunceli’de orman yangınlarına havadan müdahalenin geç yapılması nedeniyle iktidara sert eleştiriler sürerken AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın sosyal medya hesabından şu mesajı attı:

* Hizmeti fotoğraf, siyaseti iftira zanneden kimseler bilmeliler ki; Hozat ilçemizde çıkan yangına Devletimiz tüm imkanlarıyla müdahale etmektedir. Bugün arazözlerle, yarın uçaklarla…

AKP’li Özaydın’ın kullandığı yangın fotoğrafında photoshop programıyla eklenmiş bir yangın söndürme uçağı vardı.

Sosyal medyada Sercan Özaydın için “Yangına photoshopla bile müdahale edemedi” yorumları yapıldı.

CHP’Lİ VEKİLDEN TEPKİ

AKP il başkanına tepki gösteren CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, “AK Parti il başkanı photoshop yapmış gelen uçakların rengi bile tutmuyor. Ama zaten kendisi bu olaylardan birhaber olduğu için gelen uçağında iş olsun diye olay yerine gitmeden her zaman olduğu gibi photoshop ile günü kurtarmaya çalışmış ama insanların dikkatinden bu kaçmadı. Bir açıklama yapacaklarsa öncelikle alana gidip görülecekler bu olayın yaygara mı yoksa gerçek bir acı mı yaşandığını görürler. Yağmış olduğu bu paylaşımdan dolayı kendisini kınıyorum” ifadelerini kullandı.

Değerli dostlar, söz konusu fotoğraf temsili olup bize ait değildir, özgür dersim gazetesinin manşetidir. pic.twitter.com/DSpuVGyeOP — Dr. Sercan ÖZAYDIN (@Dr_Sozaydin) August 30, 2021

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