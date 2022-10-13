AKP’li başkan yardımcısından Vanlılara skandal sözler

AKP Van İl Başkan Yardımcısı Murat Kiraz, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Van ile ilgili iktidara yönelik eleştirilerinin altına yorum yapanlarla ilgili skandal ifadeler kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, TBMM Genel Kurulu’nda geçtiğimiz günlerde Van’ın sorunlarını ve Van Edremit Belediyesi’ne yönelik usulsüzlük iddialarını gündeme getirdi.

Tanal’ın TBMM’de yaptığı konuşma ve sosyal medyada yaptığı paylaşımların ardından, CHP’li vekil ile AKP‘liler arasındaki tartışma sürüyor.

AKP Van Milletvekili Abdulahat Arvas’ın ile CHP’li Tanal’ın karşılıklı eleştirileri ile devam eden tartışmaya AKP Van İl Başkan Yardımcısı Murat Kiraz da katıldı.

AKP’Lİ KİRAZ: “DÜNE KADAR KAPIMIZDA KEMİK BEKLEYENLER….”

AKP’li Kiraz, CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ın TBMM’de Van hakkında yaptığı konuşmanın videosunun bulunduğu Twitter mesajına yorum yazanlara hakaret etti.

Kiraz, “Düne kadar kapımızda kemik bekleyenler, bu gün yorum yapar olmuş. Sayın Tanal sen git; İstanbul, İzmir’in ağlanacak haline bak. Van’dan sana ekmek çıkmaz. Van’da yapılan yatırımlara CHP’nin hayali yetmez.” diye yazdı.

CHP’Lİ TANAL: AKP HALKTAN KOPTUKÇA ÜSLUP ÇİRKİNLEŞTİ

CHP Milletvekili Mahmut Tanal ise AKP’li Kiraz’ı, hakaret içeren mesajını paylaşarak Vanlılara şikayet etti. Tanal, “AKP Van İl Başkan Yardımcısı Murat Kiraz, iktidarın politikalarını eleştiren, hizmet bekleyen Van halkına, ‘Kapımızda kemik bekleyenler’ diyerek hakaret etti. AKP halktan koptukça üslup çirkinleşti, kibir dağları aştı. Sizleri Vanlıların vicdanına havale ediyorum” dedi.

CHP’li Tanal’ın ifşa ettiği AKP İl Başkan Yardımcısı Kiraz’ın mesajı büyük tepki çekti.

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