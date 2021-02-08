AKP’li başkan, Yavaş’a soru sormak için 59 bin TL harcadı

Ankara Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin, bazı gazetelere verdiği ilan tartışma yarattı. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi’nin AKP Grup Başkanvekili de olan Köse, haber gibi düzenlettiği ilanı Hürriyet ve Milliyet’in Ankara ekleriyle, Sonsöz, Zafer gibi gazetelerde yayınlattı. İlan için, belediyenin kasasından 58 bin 839 TL harcandı.

‘MECLİSTE SORABİLİRDİ’

AKP’li Köse, ilanla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Mansur Yavaş’a soru sordu. Mamak Belediye Başkanı Köse, gazetelerde yayınlanan ilanda “Milletim adına soruyorum: 10 milyar liralık bütçeyi nereye harcadınız?” ifadelerini kullandı. Haber görünümlü ilanda, Mansur Yavaş’ın “Hayal sattığını”, belediyenin iflasa doğru gittiğini de öne süren Köse’ye, CHP Mamak Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Ferat Tokmak tepki gösterdi. Köse’nin açıklamaları gazetelerde yayınlanmadığı için ilan verdiğini iddia eden Tokmak, şu eleştirilerde bulundu:

“Murat Köse’nin soru sormasında bir sıkıntı yok. Bunu belediye meclis toplantısında kürsüden de her zaman sorabilir. Ama Murat Köse, aynı başlıkla 5 gazeteye belediyenin parasıyla ilan veriyor. Şahsı adına cebinden ödeyerek ilan verebilir. Ama belediyenin parasıyla, bütün halka ait olan parayla ilan vermesini kabul etmiyoruz. Söylediklerini sanki gazeteler haber yapmış gibi göstermiş.”

KÖSE’NİN GEREKÇESİ

Ferat Tokmak, belediyenin verdiği ilanları meclis toplantısında önergeyle gündeme getirdi. Önergeye, Özel Kalem Müdürü Mehmet Duran tarafından gönderilen cevapta şöyle denildi: “Belediye başkanları seçildiği parti ve seçmen için değil tüm halk için çalışır. Doğal olarak bir hizmet durum, hatta kişi için açıklamalar yapar, beyanatlar verebilir. Başkanlığımızca da yapılan hizmetler konusunda tüm halkımızı aydınlatmak amacıyla bahsi geçen gazetelere Basın İlan Kurumu aracılığıyla 58 bin 839 lira 52 kuruş bedelle, resmi prosedürlere uygun olarak söz konusu çalışma yapılmıştır.”