AKP’li başkana, eski makam şoföründen şok suçlama

AKP’li Eskişehir İnönü ilçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt hakkında, AKP Eskişehir Tepebaşı ilçe teşkilatı üyesi aynı zamanda bir dönem başkanın makam şoförlüğünü yapan Hasan Güçbilmez, suç duyurusunda bulundu. Güçbilmez, AKP’li başkanın belediyenin aracına alınan kışlık lastikleri kendi özel aracına taktığını, belediye için alınan çiçekleri kendi bahçesine diktiğini hatta belediye için alınan tuvalet kağıtlarını bile başkanın evine götürdüğü iddialarında bulunurken başkan Bozkurt ise kendisine iftira atıldığını söyledi.

Kemal ATLAN

Eskişehir İnönü ilçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’un makam şoförlüğünü yapan aynı zamanda AKP Eskişehir Tepebaşı ilçe yöneticiliği görevinde de bulunan Hasan Güçbilmez, AKP’li başkanın görevini kötüye kullandığı gerekçeyle suç duyurusunda bulundu.

AKP’Lİ ESKİ MAKAM ŞOFÖRÜNDEN, AKP’Lİ BAŞKAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

AKP Eskişehir Tepebaşı ilçe Yürütme Kurulu Üyeliği ve aynı zamanda 2014 ila 2018 yılları arasında AKP’li Eskişehir İnönü ilçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’un makam şoförlüğünü yapan 42 yaşındaki Hasan Güçbilmez, AKP’li başkanın görevini kötüye kullandığını öne sürdü.

AKP’li başkanın pek çok haksız ve hukuka aykırı eylemlerine şahit olduğunu belirten Hasan Güçbilmez, Bilecik ilçesine bağlı Bozüyük Adliyesi’nde, belediye başkanı Kadir Bozkurt hakkında suç duyurusunda bulundu.

MAKAM ARABASI İÇİN ALINAN KIŞLIK LASTİKLER ÖZEL ARACINA TAKILDI

2014 yılında İnönü Belediyesi’nde makam şoförü olarak işe başladığını belirten Güçbilmez, Başkan Kadir Bozkurt’un yaptığı usulsüzlükler ve belediyede bayan personellere karşı da uygunsuz davranışlarını gördüğü için bu görevden ayrılmak istemesi üzerine başkanın da kendisini şantiyede kamyon şoförlüğüne verdiğini söyledi.

Meclis üyeleri ve diğer kişilere de bu durumu söylemesine rağmen başkan hakkında bu zamana kadar herhangi bir işlem yapılmadığını ifade eden Güçbilmez, Savcılığa verdiği ifadesinde, 2014 yılında Başkan Bozkurt’un, belediyeye zimmetli araca alınan kışlık lastiklerin, 26 AK 702 plakalı özel aracına takıldığını söyledi.

TUVALET KAĞITLARI BİLE BAŞKANIN EVİNE GİTMİŞ

AKP’li makam şoförü Hasan Güçbilmez, Cumhuriyet Savcısına yaptığı suç duyurusunda, AKP’li İnönü Belediye Başkanı Bozkurt hakkında şu iddialarda bulundu:

* İlçedeki bir fabrikada yapılan kaçak yapı için ceza kesilmeyerek, belediyeye bir adet hibe olarak 4×4 araç aldırıldı. Bunun dışında bu işin karşılığı olarak iki sefer yüklü miktar para başkana elden verilmiş olup bu paranın ilk bölümü başkanın oğluna, düğün masrafı olarak düğün salonuna ödendi.

Diğer ikinci kısım da dolar olarak ödendi. Bu paraların alınması için başkan beni iki defa fabrikaya gönderdi. Paranın ilki bana zarf içinde, diğeri de bir gazete kağıdına sarılı şekilde verildi.

* 2016 yılında Tuncay G. isimli biri İŞKUR vasıtasıyla belediyeye işe alındı. Ancak Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’un Karabayır bağlarındaki bahçesinde çalıştırıldı.

* Başkan Bozkurt, kendi özel aracına belediyenin anlaşmış olduğu benzin istasyonundan mazot aldı. Ancak fatura belediye zimmetindeki başka araca kesildi.

* Başkanın özel arabasına yapılan bakım ve alınan yedek parça da belediyenin diğer araçlarına fatura edildi.

* Bir dönem İçişleri Bakanlığı’nda müfettiş olarak çalışan Ali Ç. arkadaşı olması sebebiyle başka bir müfettiş gelmeden önce hafta sonları belediyeye gelip evraklarda düzeltme yapıldı ve bu iş için kendisine para ödendi.

* Bir akaryakıt istasyonu, başkanın özel aracına ücretsiz benzin verilmemesi nedeniyle ruhsatı iptal edildi.

* Fidanlıktan belediye adına ağaç ve çiçek alındı, fatura belediyeye kesildi. Ancak fidan ve çiçekler kendi özel bahçesine götürüldü.

* Belediye adına solucan gübresi alındı ve yine aynı şekilde kendi bahçesinde kullanıldı.

* Belediye adına buzdolabı alındı. Ancak bu buzdolabı başkanın kendi bahçesinde kullanıldı.

* Belediye adına toplu alınan tuvalet kâğıdı, temizlik malzemeleri, çay, şeker vs malzemeler başkanın kendi evine götürüldü.

* Başkan Kadir Bozkurt’un başkanlık makamına geldikten sonraki mali durumundaki afaki artış bunu gösteriyor. Dikili’de yazlık, Karabayır’da arsa alan ve üzerine villa yaptıran başkan, tüm bunları haksız kazançlar ile elde etti.

“İŞTEN ATILDIĞI İÇİN İFTİRA ATIYOR”

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt üzerine atılan suçlamaları kabul etmedi. Hakkında iftira attığını belirten Bozkurt şunları söyledi:

“Bu çocuk için yıllar önce Valilik tarafından bize işten atılması ile ilgili yazı geldi. FETÖ’den dolayı… Biz de Valilik yazısı ile işten attık. Sonra 3 yıl bu ağır cezada yargılandı. Mahkemesi bitmiş diyor ki beni işe al. Seni işe alayım da seni işten ben atmadım ki. Bunun üzerine sonra bir sürü iddialarda bulunuyor.

CİMER‘e iddialarda bulundu. CİMER araştırma yaptı. Valilikte iddialar oldu. Valilik soruşturma açtı, iddiaları araştırdı. Benim en doğal hakkım şimdi şu, bu bütün iddialar hep boşa çıktığından dolayı benim dava açmam lazım ona, ben sabrediyorum.

İşten çıkarıldığı için iftiralar attı bunlardan da hiçbirinin aslı çıkmadı. Ben 5’den sonra makam aracımı bile kullanmam. Bu kadar hassas olduğum halde tuvalet kağıdını Kadir Bozkurt aldı diyor, böyle saçma bir şey olur mu? Bütün mesele budur.”