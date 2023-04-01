AKP’li başkana kaçak kazıdan hapis cezası

Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki kaçak kazı davasında, aralarında AKP’li belediye başkanının da olduğu üç sanığa hapis cezası verildi.

Sındırgı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanıklar 4 yıl hapis ve 8 bin lira para cezasına çarptırıldı.

SİT ALANINDA KAÇAK KAZI DAVASI

Olay Sındırgı ilçesi Cüneyt Mahallesi kırsalında meydana gelmişti. AKP’li Sındırgı Belediyesi’nde görevli B.Ç ve M.Ö nün belediyeye ait traktör ve kepçeyle sit alanında kaçak kazı yapması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, diğer 2 sanık B.C ve M.Ö 4 yıl hapis ve 8 bin lira adli para cezası aldı. İstinaf yolu da açık olan kararda, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’ın başkanlığının düşüp düşmeyeceği ise merak konusu.

“MAZOT İSTERSE 1 MİLYON LİRA OLSUN”

Geçtiğimiz yıl, AKP’nin geçmiş ve yeni dönem yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle birlikte Sındırgı’daki vefa gecesinde konuşma yapan Ekrem Yavaş, “Bugün İYİ Parti, HDP ile hareket ediyorsa CHP, PKK ile hareket ediyorsa hiç tutulacak iyi bir yanı yok. Yani gübre ister 500 lira olsun, mazot isterse 1 milyon lira olsun. Benim AK Parti’ye olan imtihanımı bitiremez” ifadelerini kullanmıştı.

SÜLEYMAN SOYLU, SORUŞTURMA İZNİ VERDİ

Son olarak, Kocahan Cumhuriyet Çarşısı Projesi işi için tahliye davasının sonucu beklemeden iş yerlerinin çatılarının sökümü talimatını veren AKP’li Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu soruşturma izni vermişti.