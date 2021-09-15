AKP’li başkana ‘parsel parsel’ arsa satış tepkisi

AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin 10 gün arayla her biri 100 milyon lira muhammen bedelle iki ayrı arsa satışı yapıp, bazı ihalelerde adrese teslim uygulamalara gidildiğini ileri süren DEVA Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Tüysüz, “Yoksa trollere maaş ödemek için mi bu parsel parsel satışlar yapılıyor?” dedi.

Ahmet KAYA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin son dönemde hiçbir zaman olmadığı kadar arsa satışıyla gündeme geldiğini belirten Avukat Ahmet Tüysüz, “Büyük proje yatırımları ve hizmetleri ile anılması gereken Şanlıurfa Belediyesi’nin, parsel parsel arsa satışları ile gündem olmasını tüm kamuoyu gibi bizler de hayretle izliyoruz” dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na tabi olduğunun altını çizen DEVA Partisi İl Başkanı Tüysüz, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Başkanı her fırsatta maddi sıkıntı yaşamadıklarını ve yatırımların devam ettiğini vurguluyor. Her şey yolunda ise bu arsa satışları ne amaçla yapılıyor? İller Bankası’ndan gelen bütçe payı ve diğer belediye gelirleri olmasına rağmen neden elinizde ne varsa alelacele satıyorsunuz?” diye sordu.

“TROLLERE MAAŞ ÖDEMEK İÇİN Mİ SATIYORSUNUZ?”

SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, satışların başta yeni yerleşim bölgesi Karaköprü olmak üzere, kentin hemen tüm bölgelerinde gerçekleştiğini ve bu taşınmazların Büyükşehir kurulurken önceki başkanlar döneminde belediyeye kazandırıldığını belirten Tüysüz, şunları dile getirdi:

* Önceki başkanlarca bu derece fazla taşınmaz satışı yapılmamışken, Sayın Beyazgül neden bir an evvel batan geminin mallarıymış gibi yangından mal kaçırırcasına belediyemizin arsalarını süratle elden çıkarıyor?

* Yoksa olası erken seçim öncesi belediye malları elden çıkartılarak amaç dışı kullanım için bir rant geliri mi sağlanıyor? Yoksa trollere maaş ödemek için mi bu parsel parsel satışlar?

İFLAS ETMİŞ TACİR PSİKOLOJİSİYLE SATIŞ YAPILIYOR

AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e, “Belediyenin kamuoyundan sır gibi saklanan ve göremediğimiz hangi ciddi yatırımı veya projesi için bu taşınmazlar satılmakta? Bu gelirler halka ilan ettiğiniz stratejik plandaki hangi yatırımlara harcanacaktır?” sorusunu da yönelten Tüysüz, arsa satışıyla ilgili, “Bu acele satışlar adeta iflas etmiş ve psikolojisi bozulmuş bir tacirin tüm malvarlığını bir an evvel elden çıkarma ruh halini yansıtır bir tarza ve mahiyete bürünmüş durumdadır” benzetmesi yaptı.

46 MİLYONLUK ARSAYI ALACAK BELLİDİR

İddialarıyla ilgili somut bir örnek de veren DEVA Partisi İl Başkanı Avukat Ahmet Tüysüz, şöyle devam etti:

* Mesela, 5991 -1 nolu arsa ada bazında satılacak olup adeta adrese teslim bir satış gibi ilana çıkılmıştır.

* 12 bin 238 metre olan bu arsa yaklaşık 46.000.000TL (46 milyon) lira ile ihaleye çıkarılmış olup, geçici teminatı dahi 1 milyon 376.000 TL (1 milyon üç yüz yetmiş altı bin) lira olarak belirlenmiştir.

* Satışa çıkarılan diğer parseller konut olarak bölünmüşken, neden burası parsel ada bazında bırakılarak satışa çıkarılmıştır?

* Satıştan sonra bu alana el altından özel bir imar verilmeyeceğini yani birilerine adrese teslim haksız kazanç sağlanmayacağını garanti edecek misiniz?

* Bu kadar yüksek maliyetli arsayı alabilecek kişiler bellidir?

“BU NASIL İHALE?”

Arsa satışlarıyla ilgili ilginç tespitlerini açıklayan Avukat Tüysüz, “Diyelim ki kaynakları kötü yönetiminizin bir sonucu olarak yerli yerinde kullanamayıp satmak zorunda kaldınız. Trollere yaptığınız ödemelere paralarınız yetmedi, ihtiyaç duyuldu ve bu arsalar ihale ile satışa çıkarıldı. O halde ihalenin rekabetçi, şeffaf ve adil olması gerekmez mi?” diyerek ihalelerin şeffaf yapılmadığıyla ilgili şu iddialarda bulundu: “Neden adeta adrese teslim, herkesin giremeyeceği şekilde, bazıları ada bazında aynı tarih aynı saat ve 5 dakika aralıklarla, hem kapalı zarf, hem de açık teklif usulü ile yeterli rekabet koşulları sağlanmadan ihaleye çıkardınız? Yeterli rekabet koşulları sağlanmadığı için ucuza satılan arsalardan dolayı olası kamu zararından birilerine haksız menfaat sağlandı mı? Her zaman adaletten dem vuranlar, konu 100 Milyon TL’leri bulan ihaleler söz konusu olunca adaleti neden göz ardı edip, şeffaflıktan uzaklaşmaktadır?”

VATANDAŞ AÇIKLAMA BEKLİYOR

5018 sayılı Kanun ile Kamu Kaynağının Kullanılmasında “Mali Saydamlığın sağlanmasının emredildiğini, her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla kamuoyunun bilgilendirilme zorunluluğu bulunduğunu kaydeden DEVA Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Tüysüz, “Unutmayın ki yasal olarak ‘Hesap verme sorumluluğu’ kapsamında görevli ve yetkililer hesap vermek zorundadır. Ama, en önemlisi de her şeyi kılıfına uygun yapsanız dahi, vicdani bir sorumlulukla hareket etmek gerekmez mi? DEVA Partisi olarak Şanlıurfalı hemşerilerimiz adına kamuoyu denetimi sağlanabilmesi için farkındalık yaratıp konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

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