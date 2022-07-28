AKP’li başkana ‘soruşturma’ izni verilmemesine CHP’li vekilden tepki

AKP’li Yeşilyurt Belediyesi ile bir dernek arasındaki protokol kapsamında hizmet pasaportu düzenlenerek yurt dışına giden 45 kişiden 43’ünün geri dönmediğinin ortaya çıkmasının ardından ‘soruşturma’ izni verilmemesine tepki gösteren CHP’li Ağbaba, ”Hem hukuka olan güven bitmiştir, hem de İçişleri bu konuda görevini yapmayarak sınıfta kalmıştır”dedi.

Evren DEMİRDAŞ

AKP‘li Yeşilyurt Belediyesi, Eylül 2020’de ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi’ için 45 kişiyi yurt dışına göndermiş, ancak gidenlerden sadece 2 kişi geri dönmüştü. Olayın ortaya çıkmasının ardından İçişleri Bakanlığı soruşturma başlatmıştı.

Mülkiyet Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından Yeşilyurt Belediye Başkanı AKP’li Mehmet Çınar, Belediye Başkan Yardımcıları Bekir K. , Şahin Ö. ve Temizlik İşleri Müdürü İsa Y. hakkında soruşturma izni verilmesine karar vermiş, daha sonra da Teftiş Kurulu tarafından soruşturma izni verilmesine itiraz edilmişti.

Danıştay 1. Dairesi, ‘protokol imzalaması eyleminin tek başına suç oluşturmayacağı’ gerekçesiyle kişiler hakkında soruşturma izninin verilmesi kararını iptal etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AKP’lilere soruşturma izni verilmemesine tepki gösterdi.

“HERHALDE SUÇLU BU OLAYI ORTAYA ÇIKARANLARDIR”

Soruşturma izni verilmemesini siyasi bir karar olarak değerlendiren CHP’li Ağbaba, şunları söyledi:

* “Hukuka olan güven azalıyor. Tamamen siyasi bir kararla karşı karşıyayız. Türkiye’nin gördüğü dünyada ses getiren önemli bir skandal ortaya çıkmıştı. Burada devletin vermiş olduğu gri hizmet pasaportuyla bir seyahat gerçekleşiyor ve bunun organize bir VİP insan kaçakçılığı olduğu ortaya çıktı. Sağından da baksanız, solundan da baksanız bu bir suç unsuru içeren bir olay.

* Belediye valiliğe, valilik İçişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanlığı da topu Danıştay’a atıyor. Herhalde burada suçlu olayı ortaya çıkaran Cumhuriyet Halk Partisi olacak. İnsan ne söyleyeceğini, nasıl bir yorum yapacağını bilemiyor. Suçlu herhalde otobüs şoförü ya da bu olayı ortaya çıkaran Cumhuriyet Halk Partililer. Böyle bir olayda soruşturma izni verilmemesi; Cumhuriyet Halk Partili belediyeler sudan sebeplerle görevden alınırken, AKP’li belediyelerin korunmaması da mümkün değildi.

* Burada hem hukuka olan güven bitmiştir hem de İçişleri Bakanlığı bu konuda görevini yapmayarak sınıfta kalmıştır. İçişleri Bakanı’nın zaten bu konuda sağlıklı ve objektif bir karar vermesi mümkün değildi. Bir ayağı Almanya’da bir ayağı Bingöl’de bir ayağı Malatya‘da. Şimdi hiç kimse suçlu değil. Herhalde suçlu bu olayı ortaya çıkaranlardır.

* Maalesef burada ortaya çıkan olay bir koku gibi Türkiye’ye yayıldı. Hepsinin de bu işte parmağı var. Bunun takipçisi olacağız. Bunu mecliste ve diğer platformlarda dile getireceğiz. Tuzun koktuğu bir yerle karşı karşıyayız.”

İlginizi Çekebilir 81 ilde göçmen kaçakçılığı uygulaması: 18 organizatör gözaltına alındı