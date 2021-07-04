AKP’li başkana tepki: Sen buradaki insanlara ‘s….r’ diyemezsin

Adıyaman ve Malatya’da tütün satış yetki belgesi olmayan üreticilere yasak getirilmesine tepkiler sürüyor. Adıyaman’ın önemli tütün yetiştirme alanlarından olan Çelikhan ilçesinde geçen cuma eylem yapan çiftçilere iddiaya göre AKP’li Belediye Başkanı Mustafa Bulut hakaret etti. Ağza alınmayacak sözlerin sarf edildiği o anlara tesadüfen orada bulunan bulunan inşaat mühendisi Bilge Kerimoğlu şahit oldu ve başkana tepki gösterdi.

Bilge Kerimoğlu, olayı SÖZCÜ’ye anlattı. Kendisini bir anda yol kesme eyleminin içinde bulduğunu ve Şanlıurfa’da inşaat mühendisliği yaptığını belirten Kerimoğlu, iş için Malatya’ya giden yeğenine refakat ederken yolun kapalı olması nedeniyle Çelikhan girişinde zorunlu olarak beklemeye başladıklarını söyledi.

Bu sırada aralarında kadınların da bulunduğu bazı kişilerin yanlarına gelerek, kendilerine tütün satışının yasaklanmasından dolayı güç durumda kaldıkları yolunda yakınmalarda bulunduğunu anlatan Kerimoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir kadın tütün tarlasında çalışırken patlayan ayakarını, ellerini gösterdi. Bir başkası kız çocuklarının tütün topladıkları için ekim ayında okula gittiklerinden yakındı. İçim acıdı. 20 yıldır ektiklerini ürünü güçlükle sattıklarını belirterek, ‘Niye böyle yapıyorlar?’ şeklinde yakındılar.”

“BURADAKİ İNSANLARA ‘S..TİR’ DİYEMEZSİN”

Bu sırada sonradan AKP’li Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut olduğunu öğrendiği bir kişinin eylemden vazgeçirmeye çalıştığı üreticilerin kendisiyle tartışması üzerine “S….r ulan” diye hakaret ettiğini belirten İnşaat Mühendisi Bilge Kerimoğlu o anları ise şöyle anlattı:

* Yanına gittim. Beni önce medya mensubu zannetti. Gazeteci değil, yoldan geçen, halktan birisi olduğunu söyledim. ‘Siz belediye başkanı mısınız’ diye sordum. ‘Evet’ dedi.

* Bunun üzerine, ‘Bakın siz burada kendinizi bir evin reisi gibi düşünün. Bu insanlar haklı. Ekmek parası kazanamazlarsa nasıl geçinecekler?’ dedim.

* Bir şeyler anlattı ama gerek gürültü, gerekse konuşma aksanı nedeniyle çoğunluğunu anlayamadım. Bunun üzerine yine manasız bir şekilde cebinden tütün tabakası çıkarıp, benden de çıkarmamı istedi.

* Ben de sigarının zararlı olduğunu, kullanmadığımı söyledim. Bu sefer bana, ‘Sen Amerikan sigarası içersin’ dedi. Yanımdaki bir vatandaş tabakasını bana verdi. Ben de kendisine uzattım. Bana, ‘Sen hilecisin’ dedi.

* Ben de kendisine, ‘Bu insanlara hakaret edemezsin. Buradaki insanlara S….r diyemezsin’ diye tepki gösterdim. Bu suçlamama itiraz edemedi ama, kendisinin koruması ya da şoförü olduğu söylenen bir kişi bana saldırdı. Eylemciler de ona tepki gösterdi.

* Araya polis girdi. Başkanı alıp götürdü. Çevredeki kadınlar da dahil eylemciler ‘Bir kadın kadar olamadınız’ diye bana destek verdi. Yol açıldı ve sonra Malatya’ya gittik. Tesadüfen yolun kapalı olması nedeniyle kendimi olayların içinde buldum.

MAHİR ÜNAL’A İPHONE’Lİ GÖNDERME

Eyleme katılan bir başka çiftçinin hedefinde ise AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal vardı. Ünal’ın, “Bizi mahvettiniz, bizi öldürdünüz” şeklinde yakınan bir çiftçiye verdiği, “Cebindeki telefonu kaça aldın?” şeklindeki anlatımına gönderme yapan eylemci de elindeki cep telefonunu göstererek, “Telefonları atın. Çiftçisiniz siz. Hani Atatürk zamanında milletin efendisiydik? Atın telefonlarınızı. Mahir Ünal gelsin, Mahir Ünal. İphone kullanıyorum, İphone. Çiftçiyim, İphone kullanıyorum. Çiftçinin çocuğu okula gidemiyor. Çiftçi dişini yaptıramıyor. Çiftçinin elleri bağlı. Siyasetçi konuşamıyor. Hiç kimse konuşamıyor” dedi.

Eylemci, grupta bulunanlar tarafından, “Bravo’ diye alkışlandı. Eylemci, o anları sosyal medya hesabında da yayınladı.

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