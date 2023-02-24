AKP’li başkandan CHP’li vekile garip cevap

Elazığ’ın AKP’li Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım, yeni belediye binası yapmak için mevcut belediye binasını meclis kararı olmamasına rağmen bir buçuk yıl önce yıktırdı.

Ancak maliyetlerin yüksek olmasından dolayı yeni belediye binası yapılamadı. Palu Belediyesi çalışmalarını ilçedeki taziye evinde sürdürüyor.

Taziye evine Palu Belediyesi’nin tabelasının asılmasına karşın taziye evinin yapımına destek veren kişilerin isimlerinin yazıldığı mermerin de halen kaldırılmadığı görüldü.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, deprem riski olan Palu ilçesine giderek vatandaşlarla deprem öncesinde alınması gereken önlemler ve hasarlı yapılarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Konuşmasının ardından Erol, AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar ve AKP Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım ile karşılaştı.

CHP’li Erol, Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım’a, ‘Belediye binası taziye evine taşınmış, planlamanız ne, belediye binası ne zaman yapılacak?’ sorusuna Yıldırım, ‘onu sonra konuşuruz’ diyerek cevap verdi.

Araya giren AKP Palu ilçe başkanı Haspi Ergönöz, ‘sayın vekilin bağımsız meclis üyeleri borçlanmaya izin vermediği için belediye iller bankasından talep edemiyor’ dedi.

“İHALE YAPMAMIZDAN DOLAYI YIKTIK”

CHP’li vekil Erol, AKP’li Ergönez’e ‘belediyeyi borçlandırarak yapmak yerine iller bankasından ya da TOKİ’den bedava da yaptırılabilir çünkü Sivrice’de yaptılar’ diye söyledi. CHP’li Erol’un ‘Belediye binasını ağır hasarlı olduğundan mı yıktılar?’ sorusuna AKP’li belediye başkanı Bekir Aydemir ‘yok biz ihale yapmamızdan dolayı yıktık’ diyerek cevap vermesi CHP’li vekil Erol’u şaşırttı. Erol, AKP’li Aydemir’e gülerek, ‘siz borçlanmayı hakketmişsiniz’ diyerek cevap verdi.