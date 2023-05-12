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12 Mayıs 2023
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AKP’li başkandan çok konuşulacak sözler: Erdoğan kaybederse…

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem


SÖZCÜ TV’den Meral DANYILDIZ’ın haberine göre; AKP’li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, seçime sayılı günler kala skandal açıklamalara imza attı. Belediye Başkanı Bahadır, ilçesinde sivil toplum kuruluşları ve derneklerle yemekli toplantıda bir araya geldi.

O toplantıda konuşan Bahadır’ın gündeminde 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler vardı. Başkan Bahadır, “Tayyip Erdoğan giderse Amerika kazanacak, Tayyip Erdoğan giderse İsrail kazanacak, Tayyip Erdoğan giderse PKK kazanacak arkadaşlar” dedi.

“ÜMMET KAYBEDER”

Açıklamaları bununla da sınırlı kalmayan Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, Cumhurbaşkanı Erdoğan kaybettiği takdirde ümmetin de kaybedeceğini iddia ederek, “O yüzden birlik olalım, tek vücut olalım, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ın emrinde buluşalım, birlik olalım arkadaşlar. Bunu görmenizi istiyorum. Belki 20 yıldır yönetiyoruz diye kızgınlığınız olabilir, hatamız olabilir ama Tayyip Erdoğan giderse sadece Türkiye kaybetmeyecek. Ümmet kaybedecek, dünya kaybedecek, garipler kaybedecek, Mescid-i Aksa kaybedecek, Filistin kaybedecek. O yüzden eğer gerçekten, Allah için, sevdiklerinizi seviyorsanız, eşinizi, çoluğunu çocuğunuzu seviyorsanız…” diye konuştu.

Alaturka Online
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