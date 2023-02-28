AKP’li başkandan ‘hükümet istifa’ diyen taraftarlara tehdit





Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarında taraftarların ‘hükümet istifa’ tezahüratları büyük yankı uyandırdı.

Konyaspor, Kayserispor, Alanyaspor ve Başakşehir gibi birçok kulüp AKP hükümetine desteğini açıklarken, kulüplerin açıklamalarına birçok taraftar ve siyasi isim de tepki gösterdi.

AKP Konya İl Başkanı Hasan Angı

“ŞAHSİYETSİZ YAPILAR OLUŞUYOR”

AKP Konya İl Başkanı Hasan Angı da, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında AKP hükümeti aleyhinde tezahürat yapan taraftarları hedef aldı.

“Tribünleri eğer siyaset arenasına döndürecek olursak, işler çok karışır” diyen AKP’li Angı, şöyle konuştu:

*Her parti her maça doldurur taraftarını kendi sloganlarını atar, spor spor olmaktan çıkar. Bugüne kadar büyük hassasiyetler gösterildi.

*Sporun kendi mecrasında takımların centilmence yarışması gerekir. Stadyumlar kulüplerin elinden geldiğince güçlü olmak için çabaladığı arenalardır. Maalesef, acılar üzerinden tepinmekten keyif alan şahsiyetsiz yapılar oluşuyor.

*Buldukları fırsatı da orada toplanmış insanların içinde bir kıvılcım ateşliyorlar. Sanki hükümeti onlar yıkıp, onlar kuracak. Ya bir acı yaşanıyor.

*Bu acı için devlet tüm gücüyle orada, hükümet istifa etse ne olacak, farkındalar mı? Spora siyaset bulaşırsa spor spor olmaktan çıkar. Seyirciyi kimse manipüle etmemeli.

“KONYASPOR BAŞKANI AKP’Lİ”

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, AKP İl Başkanı Angı’nın açıklamalarına tepki gösterdi.

Hasan Angı’nın açık ve aleni şekilde vatandaşları tehdit ettiğini ifade eden Yokuş, şunları söyledi:

*Bu hadsiz ve seviyesiz açıklamasından dolayı Angı’yı kınıyorum. AKP iktidarı 21 yıldır baskı ve tehditle ülkemizi yönetmiştir.

*Her geçen gün halkın desteğini kaybeden siyasi iktidar, yaşadığımız büyük deprem felaketinin altında da kalmıştır.

*Ülkemizi yönetemeyen iktidar sahiplerin en demokratik tepkilere bile tahammül edememektedir. Bir yandan Erdoğan diğer yandan yandaşları halkımıza hakaret ve tehditler savurmaktadırlar.

*Beceriksizliklerinin faturasını halka ödetenler bilsinler ki artık yolun sonuna gelmiştir. AKP iktidarı 21 yıl boyunca kirli siyasetlerine sokmadıkları ne kamu kurumu ne de spor kulübü bırakmadılar. AKP’li Angı, siyaseti futboldan uzak tutalım diyor ama Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen’in kendisi partilisi ve elemanları…

*AKP, camiden kışlaya, karakoldan spora ve hatta yargıya kadar her yeri siyasallaştırdı ve yandaş kadroları ile doldurdu.

*Şimdi hiç utanmadan ‘hükümet istifa’ diyen futbolseverleri siyaset yapmakla suçlayıp tehdit ediyorlar.

*Bilinsin ki artık Türk milleti 2,5 ay sonra yapılacak seçimlerde sırtına kene gibi yapışan bu zorba ve zalim iktidarda kurtulacaktır.