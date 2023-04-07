AKP’li Başkandan itiraf gibi açıklama: Erdoğan’ın temelini attığı bir proje daha sembolikmiş!





Ankara-Kayseri arasında seyahat süresini 2 saate düşüreceği ifade edilen Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı’nın temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla 23 Temmuz 2022’de atılmıştı. 2014 yılından itibaren 14 kez müjdesi verilen projenin temel atma törenin ardından 4 yılda tamamlanacağı sözü verilmişti.

‘YHT İÇİN SEMBOLİK TEMEL’

AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, katıldığı televizyon prgramında muhalefetin hızlı tren projesine ilişkin eleştirilerine cevap verdi. 2022 yılında atılan temelin sembolik olduğunu ifade eden Büyükkılıç; “Hızlı trenle ilgili çalışma buradan başlamayacak zaten o bir sembolik. Hızlı trenle ilgili çalışma şantiyesi de Yerköy tarafında, oradan başlayacak. Dolayısıyla 142 kilometrelik bunun gerekli çalışmaları yapıldı, harıl harıl devam ediyor, bir sıkıntı yok. Yerköy’ün orada çalışma başladı diye biliyorum. Son durumu ben de bilmiyorum, son 1,5 aydır deprem bölgesinden dolayı hangi aşamada ben de bilmiyorum. Öğrenir kamuoyunu bilgilendiririz” ifadelerini kullandı.

‘MEYDANLARDA SEMBOLİK VAADLERLE OY TOPLUYORLAR’

Milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa eden eski CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, AKP’li Başkan Büyükklıç’ın açıklamalarına tepki gösterdi. AKP’lilerin her seçim döneminde halkı kandırarak oy topladığını ifade eden Özer şöyle konuştu:

* AKP’li Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de şatafatlı törenle temeli atılan, sonrasında ise yine unutulan, unutturulmaya çalışılan hızlı tren temelinin ‘sembolik’ olduğunu söylemiş! Aslında temel de tren gibi yalan ve yılan hikayesine dönünce itiraf etmiş. Biz de yıllar önce AKP’yi çok iyi bildiğimiz için oyuncak trenle ‘sembolik’ tepkimizi dile getirmiştik.

* Yıllardır hep dediğimiz gibi halkı aldatıyorlar, meydanlarda sembolik vaatlerle hep oy avcılığı yapıyorlar. Ama artık vatandaş bu yalanlara kanmıyor, kayıp yılların, aldatılmaların hesabını sormak için sandığı bekliyor. Kayseri; halkın iktidarında her alanda hak ettiğini ya alacak ya alacak.

HATAY’DA DA SEMBOLİK HASTANE TEMELİ ATILMIŞTI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart Cuma günü Hatay temasları kapsamında Defne Devlet Hastanesi’nin temelini atmıştı. Tören alanın çekilen fotoğraflarında, Erdoğan’ın beton döktüğü yerin aslında temsili bir nokta olduğu görülmüştü. Ortaya çıkan görüntülere sosyal medyada tepki yağmıştı.