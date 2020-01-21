AKP’li başkandan skandal Rahşan Ecevit yorumu

Merhum başbakanlardan Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit geçtiğimiz günlerde 97 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Sosyal medyada sevenleri Rahşan Ecevit hakkında birçok paylaşımda bulunarak duygularını dile getirdi.

AKP BAŞKANDAN SKANDAL SÖZLER

Bir kişi tarafından paylaşılan “Başörtüsü şiddete yol açar” yazılı Rahşan Ecevit’in fotoğrafının altına Ordu’nun Korgan ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, “Ateşi bol olsun inşallah” diye yazması tepki çekti. DSP Korgan İlçe Başkanı Veysel Araç, kendi sosyal medya hesabından Başkan Kiraz’ın yazdıklarını yayınlayarak tepki gösterdi.

“UCUBE TUNCAY KİRAZ”

Belediye Başkanı Tuncay Kiraz’ın skandal yorumuna sert tepki gösteren Araç, “Ucube Tuncay Kiraz. Sen ne terbiyesiz bir ucube adamsın Tuncay Kiraz. Bu ülkede Başbakanlık yapmış Merhum Sayın Bülent Ecevit’in hanımı merhum Rahşan Ecevit için ateşi bol olsun diyebiliyorsun. Sana bu hakkı kim verdi terbiyesiz ucube Tuncay Kiraz. O yorumu sana yedirirler. Senin gibi insanlıktan nasibi almamış terbiyesiz ve ucube kişiden ancak bu gibi yorumlar beklenir. Terbiyesiz Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz. Saygısız” diye yazdı.

Başkanın bu yorumuna vatandaşlar da tepki gösterdi.

KİRAZ’DAN PAYLAŞIMLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Başkan Kiraz, paylaşımın ortaya çıkmasının ardında bir açıklama yaptı.

Kiraz açıklamasında, “Bizim inancımızda vefat edenler Hayırla anılır Rahşan Ecevit Hanfendinin vefatı nedeni ile Bld. basında çalışan birinin kabul edilemez yorumunu öğrenir öğrenmez yorumu kaldırtıp ilgili hakkında soruşturma açmış bulunmaktayım. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.

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