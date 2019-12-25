Akp’li Başkandan Skandal Sözler !





AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, evli genç bir çiftin kendisine yönelttiği işsizlik sitemine skandal bir yanıt verdi. Gökhan Öztürk isimli genç, eşini yanına alarak Başkan Zorluoğlu’na 3 yıldır işsiz olduğunu ve belediye dâhil iş bulamadığını belirterek, “Askerden geleli 3 yıl oldu. Eşim hemşire, benim mesleğim tekstil. İş bulamıyorum. 200 bin lira borcum var. Her işi yaparım.” sözleriyle çaresizliğini dile getirdi. Başkan Zorluoğlu da, “Ocak ayı içerisinde belediyemizin ilan sayfasından iş ilanları yayınlıyoruz. Senin durumuna uygun bir pozisyon bulup müracaat edeceksin. Şartlar tutacak, biz de seni değerlendireceğiz.” yanıtını verdi.

“ÇIKANA ATLA DİYORUZ, ATLIYOR”

İşsizlik siteminde bulunan Gökhan Öztürk, Başkan Zorluoğlu’na Büyükşehir Belediyesine intihar teşebbüsünde bulunanlarla sicili bozuk olanların alındığına dair iddialarda bulundu. Öztürk, “İnsanın biri Karşıyaka’da viyadüklerin ayağına çıkıyor, sicili var. “Kendimi atarım” diyor. Bu kişi 4 senedir belediyede çalışıyor. Biz de mi çakalım bir yere?” dedi. Başkan Zorluoğlu tarafından sitemlerini ileten Gökhan Öztürk’e verdiği ‘intihar’ örneği üzerinden yanıt geldi. Belediyeye bu biçimde alım yapılmadığını dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Biz o şekilde kimseyi almıyoruz. Çıkana atla diyoruz, atlıyor.” diye yanıt verdi.