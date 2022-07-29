AKP’li başkanın askeri törenle karşılanması olayı meclise taşındı

Bir jandarma karakolunu ziyaret eden AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın’ın askeri törenle karşılanması infial yaratmıştı. Tepkilere neden olan o olayı CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, meclise taşıdı.

Evren DEMİRDAŞ

AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın, Çemişgezek Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı’nı ziyaret etti. AKP Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız ile AKP Çemişgezek İlçe Başkanı Uğur Oğuz Köse’nin de eşlik ettiği Sercan Özaydın askeri törenle karşılandı. Gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapan Sercan Özaydın, karakol komutanını beklemek için bir an durduğu esnada alınan bir görüntü olduğunu iddia etmişti.

Konuyu meclis gündemine taşıyan CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle yazılı bir soru önergesi verdi.

“MEHMETÇİĞİN, BU SKANDAL GÖRÜNTÜLERE ALET EDİLMESİ KABUL EDİLEMEZ”

CHP’li vekil Şaroğlu olayla ilgili yaptığı açıklamada, “AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın ve beraberindeki heyetin, Gedikler Jandarma Karakolu’nu ziyareti sırasında askeri törenle karşılandığı ana ait görüntüler, Çemişgezek Belediyesi’nin sosyal medya hesabından paylaşılmış ancak gelen tepkiler üzerine paylaşım silinmiştir. Bir siyasi parti yöneticisinin, devletin üst düzey temsilcileri gibi karşılanması ve şanlı ordumuzun mensubu mehmetçiğin bu skandal görüntülere alet edilmesi kabul edilemez bir durumdur” diye kaydetti.

“AKP İL BAŞKANININ RESMİ TÖRENLE KARŞILAMASINDAKİ AMACI NEDİR?”

1- AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın ve beraberindeki heyetin Gedikler Jandarma Karakolu’nu ziyaretinde askeri törenle karşılanmasının gerekçesi nedir ve bunun sorumluları kimlerdir?

2- Devletin üst düzey temsilcileri için düzenlenen resmi tören karşılamasının, AKP İl Başkanına da uygulanmasındaki amaç nedir?

3- Yüzyıllık devlet geleneklerinin, AKP’li yöneticiler tarafından malzeme edilerek, devletin saygın kurumlarına gölge düşürülmesini doğru buluyor musunuz?

4- Söz konusu skandal görüntülere zemin hazırlayan karakol komutanı ve diğer sorumlular hakkında idari bir soruşturma başlatılmış mıdır?

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