AKP’li başkanın çantasının fiyatı dudak uçuklattı

AKP Eskişehir İl Teşkilatı Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu’nun çantasının fiyatı sosyal medyada gündem oldu. Aynı zamanda avukatlık yapan Turhanoğlu’nun 25 bin 450 liralık çantayla fotoğraf çektirmesi üzerine vatandaşlar, sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Kemal ATLAN

AKP Eskişehir İl Teşkilatı Yerel Yönetimler Başkanı Avukat Pınar Turhanoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafta, elinde tuttuğu çantanın 25 bin 450 lira olmasına sosyal medyadaki takipçilerinden tepki geldi.

ÇANTA FİYATI ORTAYA ÇIKINCA TEPKİ YAĞDI

Turhanoğlu, geçtiğimiz gün Balıkesir’de gerçekleşen ‘Yerel Yönetimler 1. Bölge Toplantısı’na katıldı.

Toplantı sonunda Turhanoğlu, toplantıya ev sahipliği yapan AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Eskişehir İnönü ilçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ile çekilmiş olduğu hatıra fotoğrafı sosyal medyasında paylaştı.

Turhanoğlu’nun elinde tuttuğu çantanın fiyatının 25 bin 450 lira olduğu ortaya çıkmasının ardından sosyal medyadan tepki yağdı.

Sosyal medya kullanıcıları, Pınar Turhanoğlu’nun fotoğrafının altına ve kendi kişisel hesaplarından yaptığı yorumlarla tepkilerini dile getirdiler.

25 bin liralık çantaya gelen tepkilerin bir kısmında şu ifadelere yer verildi.

* Çanta çakma mı hemşehrim. Bir çanta ya 25.000 TL vermemişsiniz herhalde. Acil bir açıklama yapın da millet bilgilensin.

* Dünya’nın belki en adaletsiz partisinde olup, profile de yeter ki adalet yerini bulsun yazmak, şaka gibisiniz avukat teyze, çantanızın da maşallahı var.

* Çantanız güzelmiş ,fiyatı da kimseyi ilgilendirmez. Bizim de pandemide 15 ay dükkanımız kapandı,1TL destek verilmedi, ev kiramızı bile ödeyemez hale düştük. Her şeyimiz gitti, ondan bundan borç aldık ödeyemiyoruz falan işte nolsun.

* Yaklaşık 2 hafta önce bir sırt çantası beğendim, 200 küsür lira olduğu için al(a)madım. Bu hayatı bunlar yaşıyor, bizde bunlar bu hayatı yaşasın diye yaşıyoruz adeta.

* Çocuğuna okul çantası almak için zorlananlarda bunlara oy verir.

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