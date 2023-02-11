AKP’li başkanın enkaz başında çektirdiği fotoğraflara tepki yağdı

Erzurum merkez Yakutiye ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Mahmut Uçar yardım TIR’ları ile deprem bölgelerine gitti. Yakutiye Belediyesi Başkanı Uçar, çalışmalara yardımcı olan Yakutiye Belediyesi personelini ve arama kurtarma ekiplerini ziyaret edip depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bölgede çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından yayınlayarak Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş’ı ziyaret ettiğini duyuran Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, depremde yaşamını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

ÜCRETLİ REKLAM YAPTI

Devlet kurumlarının ve vatandaşların tüm imkanlarıyla seferber olarak bölgede konuşlandığını sözlerine ekleyen Mahmut Uçar arama kurtarma faaliyetlerine katılan tüm ekiplere minnettar olduklarını belirtti.

AKP’li Belediye Başkanı Uçar’ın bu ziyaretlerini sosyal medya sitesi Facebook’a sponsor yöntemiyle yayınlatması vatandaşlardan tepki topladı. Facebook sponsorlu paylaşımları, ücret ödenerek yapılan reklam anlamına geliyor.

AKP YÖNETİCİLERİ VE MİLLETVEKİLLERİNİ ETİKETLEDİ

Başkan Uçar, AKP Genel Merkez yöneticileri, Erzurum Milletvekilleri ve il yöneticilerini etiketleyerek yayınlattığı ilanında şu ifadeler yer verdi:

*Hatay’dayız. Deprem alanında çalışan Yakutiye Belediyemiz ekiplerini ve arama kurtarma yapan ekipleri ziyaret ettik, Depremzede kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.

*Canlarını dişlerine takarak deprem bölgesinde görev yapan tüm ekiplere minnettarız. Rabbim tüm milletimizin yardımcısı olsun, bizlere böyle acılar bir daha yaşatmasın. #DevletMilletElele #BirlikZamanı #AKPartiErzurum Ak Parti Yakutiye İlçe Başkanlığı Ak Gençlik Erzurum AK Parti Erzurum İl Kadın Kolları AK Parti Yakutiye Gençlik Kolları Ak Parti Erzurum Yakutiye İlçe Kadın Kolları Erkan Kandemir Mehmet Özhaseki Hamza Dağ Ali İnci #ReşitPolat Mehmet Sekmen Recep Akdağ #SelamiAltınok İbrahim Aydemir #YavuzSelimTuran #AkifHoş Recep Aydın.”

TEPKİ ALINCA SPONSOR BAĞLANTISINI İPTAL ETTİ

Başkan Uçar paylaşımının tepki alması üzerine sponsor bağlantısını iptal etti.