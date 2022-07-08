AKP’li başkanın ilk iki gün ulaşım ücretsiz paylaşımına tepki

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma ücretlerine yaptığı yüzde 25 oranındaki zammın yankıları sürüyor. Bursalılar AKP’li Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın “Kurban Bayramı’nın ilk iki günü ulaşım ücretsiz” paylaşımına da “Neden 4 gün değil?” diyerek tepki gösterdi.

Bursa’da toplu taşıma ücretlerine yapılan yüzde 25’lik zammın yankıları sürerken; Bursalılar, Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Alinur Aktaş’ın ücretsiz ulaşım paylaşımına sitem etti.

“NEDEN DÖRT GÜN DEĞİL?”

AKP’li Başkan Aktaş’ın sosyal medyadan yaptığı “Kurban Bayramı‘nın ilk iki günü ulaşım ücretsiz” paylaşımına gelen yorumlardan bazıları şöyle:

– Neden 4 günü değil ! Siz de çok iyi biliyorsunuz ki kurban bayramı iki günü insanlar kurbanlarla uğraşır… İnce hesaplar peşinde koşanlar hep yok oldular… Hep tarih oldular…

– Hayırdır başkanım eskiden hemşehrilerimize sevdiklerine ulaşsın diye bayram boyunca ücretsiz yapıyordunuz!!!

– O kadar zam yapıyorsunuz 4 gün yapsaydınız bari o 2 günü de vermeseydiniz keşke millet zaten o 2 günde kurban kesecek, nereye gidecek otobüs. Metrolarla çok yanlış yapıyorsunuz başkanım motorin benzin düşüyor, gelecek elektrik zamları iptal ediliyor, siz gidip zamlar yapıyorsunuz.

ULAŞIMA YÜZDE 25 ZAM YAPILDI

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURULAŞ’ın yeni fiyat tarifelerine göre metro, tam bilet fiyatı 5,25 liradan 6,50 liraya yükseltildi. İndirimli bilet 4,50 liradan 6 liraya, öğrenci tarifesi ise 2,25 liradan 3 liraya yükseltildi.

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