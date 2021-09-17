AKP’li başkanın kızını torpille işe aldırdığı iddiası meclis gündeminde

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, AKP’li Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’un mütevelli heyeti olduğu dernekte kızının işe girmesi ve bu konudaki torpil iddialarıyla ilgili meclise soru önergesi verdi.

Mustafa SARIİPEK

AKP’li Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’un mütevelli heyeti olduğu Şuhut Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na, kızı Tuğba Bozkurt’un işe girdiği ortaya çıkmıştı. AKP’li başkanın işe alımı özel ilanla ve torpille yaptığı öne sürülmüştü.

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Av. Burcu Köksal, konuyu meclis gündemine taşıdı. Köksal, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın cevaplaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

“BABASI MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ”

Milletvekili Köksal önergesinde, “Afyonkarahisar ili Şuhut ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’nda Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’un kızı Tuğba Bozkurt’un Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak işe başladığı iddiası doğru mudur? Tuğba Bozkurt’un Şuhut Belediye Başkanı olan babasının mütevelli heyeti üyesi olarak görev aldığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında işe alınırken objektif kriterlere uyulması mümkün müdür?” diye sordu.

“AKP’Lİ BAŞKANIN KIZI İÇİN İŞ İLANI İKİYE Mİ BÖLÜNDÜ?”

Bakan Yanık’a işe alım ilanına kaç kişinin başvurduğunu soran Köksal, “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında işe alım ilanı belediye başkanının kızının işe girebilmesi için kişiye özel olarak ikiye bölünmüş olduğu iddiaları doğru mudur? Söz konusu ilana kaç kişi müracaat etmiştir? Müracaat edenlerin puanları kaçtır?” ifadelerini kullandı.

“MİLYONLARCA GENCİMİZ İŞSİZLİKLE BOĞUŞURKEN AKP’Lİ BAŞKANIN YAPTIĞI VİCDANA UYGUN MU?”

Köksal’ın sorularının devamında ise “Söz konusu işe alımla ilgili olarak belediye başkanının kızını işe alırken objektif davranması mümkün müdür? Milyonlarca gencimiz işsizlikle boğuşurken belediye başkanının kendi seçildiği ilçede kendisinin mütevelli heyetinde yer aldığı bir kurumda kızının işe alınması hakkaniyete ve vicdana uygun mudur?” ifadelerini kullandı.

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