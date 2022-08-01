AKP’li başkanın komiser yardımcısı eşi FETÖ’den ihraç edildi

İzmir’in Selçuk AKP Kadın Kolları Başkanı Elif Hilal Yurtseven Dağ’ın eşi Komiser Yardımcısı Hüseyin Dağ, İçişleri Bakanlığı’nın OHAL yetkilerinin bitmesine 24 saat kala FETÖ irtibatı ve iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edildi.
AKP Selçuk Kadın Kolları Başkanı Elif Hilal Yurtseven Dağ’ın,Torbalı İlçe Trafik Büro Amirliğinde Komiser Yardımcısı olarak görev yapan eşi Hüseyin Dağ, İçişleri Bakanlığı‘nın son kararnamesi ile meslekten ihraç edildi.
Hakkındaki soruşturmanın iki yıldır sürdüğü iddia edilen Dağ, İçişleri Bakanlığı’nın OHAL yetkilerinin bitmesine 24 saat kala FETÖ irtibatı ve iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilenler listesinde yer aldı.
AKP Kadın Kolları Başkanı Hilal Yurtseven Dağ, yaklaşık iki yıl önce AKP Selçuk Kadın Kolları Başkanlığına getirilmişti.