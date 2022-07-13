AKP’li başkanın pankartını Türk bayrağının üstüne astılar

Şanlıurfa’da AKP’li Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın Kurban Bayramı kutlama mesaj pankartı, Türk bayrağının üstüne asılınca tepki yağdı. Bunun üzerine pankartın yeri değiştirildi.

Ahmet KAYA

Haliliye ilçesinin Karşıyaka semtinde bulunan kapalı pazar yerinde AKP‘li Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın “Kurban Bayramımız Mübarek olsun” yazılı pankartı, pazar yerinde bulunan Türk bayrağının yarısını kapatacak şekilde asıldı.

Bunun üzerine vatandaşlar ve CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ sosyal medya hesabından, “Bu memleket şanlıdır. Urfa’nın şanı, bayrağına gölge düşürenlere verdikleri tarihi dersten gelir. Haliliye Belediyesi reklam afişi asacak yer bulamadı galiba” diye tepki gösterdi. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da bu paylaşımı, “Türk bayrağına yapılan saygısızlıktan dolayı AKP’li Şanlıurfa Haliliye Belediyesi’ni kınıyorum. Derhal özür dileyin” yorumuyla paylaştı.

PANKARTIN YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Tepkilerin ardından Türk Bayrağı’nın yarısını kapatacak şekilde üzerine asılan AKP’li Başkan Mehmet Canpolat’ın kutlama pankartı kaldırılarak bayrağın yanına asıldı. Bu gelişmeyi CHP Milletvekili Mahmut Tanal, pankartın kaldırılma fotoğraflarını, “Şanlıurfalı hemşehrilerim Zeynel başkanla (Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül) pankart asma yarışına giren Haliliye Belediyesi’nin Türk bayrağına yönelik saygısızlığına karşı kayıtsız kalmadı. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın Türk Bayrağı’nı gölgeleyen pankartı indirildi” şeklinde takipçileriyle paylaştı.

BELEDİYE: SORUMLU REKLAM FİRMASI

Tepkiler üzerine Haliliye Belediyesi Basın Müdürü Ahmet Hamdi Çiçek sosyal medya hesabından tepkilere yönelik bir paylaşıma bulundu. Çiçek eleştirel paylaşımda bulunan CHP Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Mehmet Çetin Hayırlı’yı etiketleyerek, “Mehmet Bey 6 Temmuz günü reklam firması tarafından sehven yapılan hata anında düzeltilmiştir” dedi.

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