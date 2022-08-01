AKP’li başkanın, taziye evini belediye binası olarak kullanmasına tepki

Elazığ’ın AKP’li Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım, yeni belediye binası yapmak için mevcut belediye binasını meclis kararı olmamasına rağmen 8 ay önce yıktırdı. Ancak yeni belediye binası yapılamadı. Palu Belediyesi çalışmalarını ilçedeki taziye evinde sürdürmeye başladı.

Evren DEMİRDAŞ

Elazığ’ın AKP‘li Palu Belediye Belediye Başkanı Bekir Yıldırım’ın meclis kararı olmadan belediye binasını yıktırdığı yeni belediye binasının yapılamaması sonucunda ise belediye işlerinin ilçede bulunan taziye evinde sürdürdüğü kaydedildi.

Belediye işlerinin taziye evinde yürütülmesinin kabul edilemeyeceğini belirten DEVA Partisi Elazığ il başkanı Mehmet Kangal, belediye hizmet binasının şeffaf ve usulüne uygun bir şekilde yapılması gerektiğini söyledi.

“TAZİYE BİNASINDA BELEDİYECİLİK YAPILMAYA ÇALIŞILIYOR”

AKP’li Palu Belediyesinin her zaman olumsuzluklarla gündeme geldiğini belirten DEVA Partili Kangal, “Bir süre önce hizmet binası yıkılan Palu Belediyesi, her zaman olduğu gibi yine kötü yönetim ile anılmaya devam ediyor. Ak parti yönetimlerinden alışkın olduğumuz ben yaptım oldu mantığının yansıması olarak, iddiaya göre yıkıma dair herhangi bir meclis kararı olmaksızın belediye binası yıkılmış ve şimdiye kadar yeni hizmet binasının temeli dahi atılmamıştır.

Taahhüt edilen sürede yeni bir binanın yapımına da başlanmayınca , Palu gibi köklü bir ilçenin ve aynı zamanda Ak Parti içerisinde bulunan çok sayıda Paluluya rağmen , ilçeye hakkettiği önem verilmeyerek , hizmete uygun olmayan taziye binasında Belediyecilik yapılmaya çalışılmaktadır.

Hizmete ve gerçek belediyeciliğe aç olan kadim ilçemize böyle bir uygulamanın reva görülmesi hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğinden , bir an önce ilçeye yakışır bir Belediye Hizmet binasının şeffaf ve usulüne uygun bir şekilde yapılarak hizmete sunulması gerekmektedir” diye konuştu.

“TAZİYE EVİ, BELEDİYENİN TAHSİLAT İŞLERİ İÇİNDE KULLANILIYOR”

Palu Belediyesi bağımsız meclis üyesi Bekir Aydemir ise ilçede bulunan taziye evinin hayırseverler tarafından yapıldığını belirterek, “Palu’nun beş bin yıllık bir geçmişi var böyle köklü bir ilçenin belediye binasının olmaması ve belediye çalışmalarının ilçenin taziye evinde yapılması yanlış bir iş. Bu durumu mecliste de dile getirdik tartışmalar da oldu karşı da çıktık ama maalesef başkan bey ‘biz yıkım işini yaparız’ dedi. İlçede bulunan taziye evinin hayırseverler tarafından yapıldığını belirten Aydemir, “Vatandaşın yaptığı üç katlı taziye evinin iki katı belediye tarafından işgal edilmiş.

Taziye evi, belediyenin tahsilat işleri içinde kullanılıyor. Vatandaşlar bu durumdan rahatsız bu durumdan şikayetçi olanlar konuşuyor ama maalesef bir çözümde bulunamadı. Normalde 330 iş günü sonunda bitirilmesi gerekilen belediye binası hala yapılmadı. Geçen gün belediye binasının yapımına ilişkin son durumu sorduğumuzda belediye başkanı kendilerinin bir çalışması olduğunu ve yapacaklarını söyledi” ifadelerini kullandı.

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