AKP’li başkanın tepki gösterdiği valiye CHP’den destek

Deprem sonrasında kentte yapılan çalışmaları değerlendirmek amacıyla Elazığ Valiliği tarafından 9 Ağustos’ta düzenlenen toplantıya davet edilmeyen muhalefetin tepkileri sonrasında Vali Erkaya Yırık, “Bir davet söz konusu değil. Spontane gelişen bir durum söz konusu” demiş, AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ise, Vali Yırık’ı yalanlayarak, ”Bir devlet adamının böyle bir açıklama yapması ihtimal ve akıl dışıdır” diye cevap vermişti. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, AKP il başkanının Vali Yırık ile ilgili açıklamalarına ilişkin ‘haddimizi bileceğiz’ diyerek tepki gösterdi.

EVREN DEMİRDAŞ

Elazığ Valisi Erkaya Yırık başkanlığında geçtiğimiz günlerde deprem toplantısı yapılmış, toplantıya AKP il başkanı ve milletvekilleri, kurum müdürleri katılırken toplantıya davet edilmeyen muhalefet duruma tepki göstermişti.

Vali Yırık ise değerlendirme toplantısında bir davetin söz konusu olmadığını, toplantının yapılması için talimat verdiğini toplantıyı organize eden kişinin ise özel kalem müdürünün olduğunu açıklamıştı.

Vali Yırık’ın yapmış olduğu açıklamalara AKP Elazığ il başkanı Şerafettin Yıldırım, “Vali Bey’in bizim toplantıya katılmamızdan haberinin olmama ihtimali yoktur. Devlet teamüllerini bilen herkes şunu iyi bilir ki, bir vali böyle bir açıklama yapmaz” diyerek tepki göstermişti.

AKP’li Elazığ Belediyesi’nin ‘Kent-Köy Yeni Yaşam Alanı’nın açılış programında konuşan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, AKP il Başkanı Şerafettin Yıldırım’ın Vali Erkaya Yırık hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

CHP’Lİ VEKİLDEN AKP İL BAŞKANINA TEPKİ

Açılış toplantısında ilde yapılan deprem toplantısı sonrasında AKP Elazığ Belediye Başkanı Şerafettin Yıldırım’ın Vali Erkaya Yırık’a söylemiş olduğu sözlere ilişkin konuşan Milletvekili Gürsel Erol, şu ifadeleri kullandı;

*Bizler bu kentte seçilmiş kişileriz. Yani milletvekilleri, belediye başkanları siyasi partilerin il başkanları, muhtarlarımız, sivil toplum örgütü başkanlarımız… Toplumda ve kamuda hepimizin ayrı ayrı görevleri var, hepimizin ayrı ayrı sorumlulukları var.

*Ama bu görev ve sorumluluklarımız devletin düzeniyle, devletin hiyeraşisiyle, devletin gelenekleriyle oynama ve onları yıpratma hakkını bize vermez. Devlet hepimizin milletidir, devlet hepimiz için kutsaldır. İlimizin valisi yalnızca hükümeti temsil etmez. Aynı zamanda devleti temsil eder. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti’nde makamında Türk bayrağı taşıyan, iki tane makam vardır.

*Bunlardan birincisi devleti, hükümeti temsil eden, Sayın Cumhurbaşkanının makamıdır. İkincisi, hükümeti ve devleti temsil eden valilerimizdir.

“HADDİMİZİ BİLECEĞİZ!”

Valililerin devlet adına görev yaptığını vurgulayan Erol, “Yani valilerimizdir hükümetin inisiyatifiyle atanabilir. Ama devlet adına görev yapar. Onun için ilimizin valisine karşı söylemlerimizde, eleştirilerimizde, uyarılarımızda haddimizi bileceğiz, yerimizi bileceğiz, seviyemizi bileceğiz. Birebir görüşmelerde ikazlar yapılabilir ama kamuya açık bir ortamda, kamuya açık bir düzende ama kamuya açık basın aracılığıyla ben ilimizin valisi kim olursa olsun ismi hiç önemli değil. Devleti korumak adına ilimizin valisine devlet adına sahip çıkmayı Elazığ halkının bir seçtiği milletvekili olarak kendime görev biliyorum” ifadelerini kullandı.

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