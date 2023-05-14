AKP’li başkanın TOGG’u seçim sandığı başında

Kocaeli’de bir okulun bahçesine AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı’nın makam aracı olduğu belirtilen TOGG park edildi.
TOGG’U OY VERME İŞLEMİNİN SÜRDÜĞÜ OKUL BAHÇESİNE PARK ETTİ
Gölcük’te oy verme işlemi devam ederken siyasi reklam tartışmaları da devam ediyor. AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın makam aracı olduğu ileri sürülen TOGG marka otomobil, Çayırova’da okul bahçesine çekildi. CHP’den, başkanın TOGG’lu okul ziyaretine tepki geldi.
CHP’Lİ ADAY TEPKİ GÖSTERDİ
Vatandaşlar, okul bahçesine çekilen aracı incelerken çekilen bir fotoğrafa CHP Kocaeli Milletvekili Adayı Muhip Kanko tepki gösterdi. Kanko, “Çayırova Demirsaç Ortaokulu’nun bina girişine Büyükşehir Belediye Başkanı Togg’u koymuş. YAKIŞMADI….” ifadelerini kullandı.