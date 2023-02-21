AKP’li başkanın yaptığı bina oturulamaz halde… Kendini böyle savundu: Kalben müsterih ve rahatım

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı AKP’li Osman Güder’in ortağı olduğu Agora İnşaat 2016 yılında Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 88 daireli iki bloklu bir bina yaptı.

6 Şubat’ta meydana gelen depremde AKP’li başkan Güder ve ortaklarının yaptığı binalar oturulamaz hale geldi.

Bina sakinleri yaşadığı mağduriyetten dolayı AKP’li Güder’i sorumlu tutarak mahkemeye haklarını mahkemede arayacaklarını söylediler.

“MAHKEMEYE BAŞVURACAĞIZ”

Evini 2016 yılında teslim aldığını belirten depremzede Gökçen Işık, şöyle konuştu:

*A Blok 2015’te yapılmış. Ben, B Blok’da oturuyorum. 2016 yılında teslim edildi. Teslim edildikten bir sene sonra çevre düzenlemesini bile yarım bıraktı gitti.

*O yetmiyormuş gibi biz kendi çabalarımızla bir şeyler yapmaya çalıştık ve şantiye üzerinden bıraktı gitti. Biz kendi paralarımızla gittik meskene çevirdik.

*Ben bu olay olduktan sonra kendisinin telefon numarasını buldum. Kendisini naif bir şekilde aradım. Abiciğim senin de benim apartmanımda iki tane kardeşin oturuyor.

*Bir belediye başkanı olarak ve buranın müteahhiti olmanıza rağmen bize bir geçmiş olsun bile demediniz’ dedim. Belediye başkanı da ‘Ben dedi bütün gerekli her şeyi sağlam yaptım. Benim evimde ağır hasarlı yapacak bir şeyim yok.

*Bu süreçten sonra hukuk ne derse öyle olur gidin dava edin’ dedi. A blok şu an şantiye olarak görünüyor ve şu an yıkıldı yıkılacak. B blok da çok kötü ağır hasarlı. Mahkemeye başvuracağız.

“İKİNCİ DEPREMDE YENİ BİNALAR DAHİ AĞIR HASARLI HALE GELDİ”

‘Bir ihmalimiz varsa zaten cezamızı çekeceğiz’ diyen Battalgazi Belediye Başkanı AKP’li Osman Güder ise 6 Şubat günü meydana gelen ikinci depremde yeni binaların dahi ağır hasar aldığını söyledi.

Güder, şöyle konuştu:

*Konutların yapıldığı dönemde Battalgazi ilçe başkanıydım. Orada baksınlar komşu binalardan bizde bir farklılık var mı?

*Orada birçok binaya 12 kat verilmiş birçoğunda binanın altı ticari alan bizde ticari alan da yok. O zaman herkese verilen haklar bize de verildi.

*O dönemde arkadaşlar inşaat yapıyordu ben de parasal olarak o işe ortak oldum ve şuan o bölgede yeni binalar dahi ikinci depremde ağır hasarlı hale geldiler.

*Oraya gidip baktığınızda yüzlerce bina göreceksiniz. Biz farklı bir şey yapmışsak bu arkadaşlar zaten mahkemeye başvuracak bizim bir ihmalimiz söz konusuysa zaten cezamızı çekeceğiz.

*Vatandaşların esas sıkıntısı şu o bölge komple boşalacak çünkü zeminin çok sağlıklı olmadığını ifade ediyorlar. Kalben müsterih ve rahatım.