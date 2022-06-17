AKP’li başkanların kardeşlerine ballı atama!

Şanlıurfa’da AKP İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı’nın kardeşi Mustafa Kırıkçı Gençlik ve Spor Müdür Yardımcısı, Teşkilat Başkanı Süleyman Elgün’ün kardeşi Mustafa Elgün ise Bozova Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü olarak atandı. “Yürüyün be Mustafalar” dedirten atamalar tepkiyle karşılandı.

Ahmet KAYA

Tepki ile karşılanan atama kararlarına göre, AKP Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı’nın Gençlik ve Spor Müdürlüğü Karaköprü Gençlik Merkezi’nde görev yapan kardeşi Mustafa Kırıkçı, Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı olarak yeni görevine başladı.

AKP Şanlıurfa Teşkilat Başkanı Süleyman Elgün’ün bir kamu kurumunda uzman olarak görev yapan kardeşi Mustafa Elgün ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bozova Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü görevine terfi ettirildi. Elgün de Kırıkçı gibi yeni görevine başladı.

“AKP’NİN TARZI BU”

CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ, SÖZCÜ’ye atamalarla ilgili şunları söyledi:

“Maalesef AKP’nin tarzı bu. Ama, Şanlıurfa’nın bu konuda bahtı biraz daha kara. Çünkü, bilime, liyakate dayalı hiçbir atama yapılmıyor.

Yerel bürokrasi de maalesef, ahbap-çavuş, hısım-akraba esaslarıyla yönetiliyor. İnşallah CHP iktidarında tüm Türkiye olduğu gibi, Şanlıurfa’da liyakatli bürokratların görev yaptığı, koltukları doldurdukları bir kent olacak” dedi.