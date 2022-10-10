AKP’li belediye 4.9 milyonluk coffee break ikram edecek!

1 milyar TL’nin üzerinde borcu olan AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ‘Coffee break’ hizmeti için milyonlarca lirayı gözden çıkardı.

Deniz AYHAN

Belediye, ‘Coffee break, yemek kahvaltı ve kumanya seti’ hizmeti alım işi ihalesi yaptı ve 4 milyon 897 bin TL ödedi. Belediye bu yıl 4 kez ‘Coffee Break’ yaptı. 8 Eylül’de beşinci kez ‘Coffee break, yemek kahvaltı ve kumanya seti’ hizmeti alım işi ihalesine çıktı.

Sıcak- soğuk içecek, tatlı-tuzlu karışık kuru pasta, kurabiye, kanepe, simit, poğaça, sakallı poğaça, sigara böreği, kuruyemiş gibi yiyeceklerden oluşan 16 bin coffee break seti, 80 bin su, 33 bin kumanya seti için 30 Eylül’de 4 milyon 897 bin TL ödedi. Belediye, 6 Eylül’de 704 bin, 28 Nisan’da 2 milyon 11 bin, 19 Nisan’da 2 milyon 46 bin, 4 Mart’ta 1 milyon 750 bin TL’lik ‘Coffee Break’ hizmeti satın aldı.