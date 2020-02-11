AKP’li belediye, AKP’li belediyenin 300 milyon lira borcunu ödemiş

Sayıştay raporlarında yer alan usulsüzlükleri meclis gündemine taşıyan CHP meclis üyeleri, verdikleri ve yazılı olarak cevaplandırılmasını istedikleri önerge de, suçu sabit olan konularda suç duyurusunda bulunulması, sorumlulardan tazminat alınması talep edildi.

Önergede bu konuda herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı sorulurken, büyükşehir belediyesinin son 10 yılda 10 özel kalem müdürü ataması yaparak söz konusu kişilere neden sınavsız memurluk yolunun açıldığı soruldu.

Belediye Başkanı Mustafa Demir, Sayıştay raporu üzerinde çalıştıklarını dile getirerek, “Yapılması gerekeni yapıyoruz. Süreç işliyor. Bu konuda sizi yasal olarak bilgilendireceğiz” diye cevap verdi.

“HER AY 30 MİLYON LİRA BORÇ ÖDÜYORUZ”

CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan, borçlanma kanununa aykırı hareket edildiğini dile getirerek uyarılarda bulundu.

Borçlanma konusunda eleştirileri dinleyen Başkan Demir, belediyenin borcunun herkesçe bilindiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

* Kaynak yaratma noktasında meclis kararı alıyoruz.

* Otopark konusu mesela. Bu konuda kamulaştırma bedelleri var. Bu konuda kararla finansman hazırlıyoruz.

* Göreve geldikten sonra 300 milyon lira borç ödedik.

* Her ay 30 milyon lira borç ödüyoruz.

İLGİLİ HABER AKP’den Kılıçdaroğlu’nun sözlerine yanıt