AKP’li belediye Atatürklü logoyu değiştirdi

Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak 1993 yılında kurulan SASKİ Genel Müdürlüğü’nün kullandığı 27 yıllık Samsun simgesi olan Atatürklü logo değiştirildi. Herhangi bir duyuru olmadan yapılan yeni logo tepkilere neden oldu.

SAMSUN HALKINA DUYURDUNUZ MU?

Samsun’da yaşayan Mehmet Binali isimli bir vatandaş, SASKi yetkililerine sosyal medya aracılığıyla logo değişikliği öncesinde neden duyuru yapmadıklarını sordu. Binali, sorusunda şu ifadeleri kullandı; “Sizlere bir sorum olacak. Büyük bir kurum olarak ‘logo’yu sizlere güvenen Samsun halkına duyurdunuz mu… Kamuoyunun desteği ile hem Samsun’a yakışır bir logo yaratılmış olurdu, hem de halkın güvenini kazanırdınız”

SASKİ’DEN İLGİNÇ AÇIKLAMA

SASKİ, Mehmet Binali’nin sorusuyla ilgili kısa bir açıklama yaptı. Verilen cevapta, “Logo çalışması yapmadan farklı alternatifler konusunda personelimizin görüşlerine başvurmuştuk. Kurumsal kimlik çalışmaların ciddi anlamda mali bir bedeli söz konusudur.

Bizler bir yandan tasarruf yaparken diğer yandan geniş çaplı bir çalışma ve tanıtım yaparak kurumu mali yükün altına sokmayı uygun görmedik. İlerleyen zamanlarda logomuzun hikayesini de sizlerle paylaşacağız. Kurum içerisinde çalışanlarımız ve yöneticilerimizle istişare edilerek kabul görmüştür. İlerleyen zamanlarda sizlerin de desteğiyle çok daha güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.

CHP’Lİ ZEYBEK: ATATÜRK’TEN KİM RAHATSIZ OLDU?

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Atatürk’ün yer almadığı yeni logoya tepki göstererek şunları söyledi; “SASKİ, personelinin veya birkaç belediye yöneticisinin malı ve yeri değildir. SASKİ Samsun halkının mülküdür. Atatürk ülkemizin, devletimizin kurucusudur.

Atatürklü logolarından rahatsız olanlar, Atatürk karşıtı görüşlerini, tavırlarını bu şekilde dışarı vurma yöntemleri rahatsız edicidir. Görüşlerini dile getirme konusunda açık konuşsunlar. Kendilerine makam veren bu millet o makamı dar eder.

Oturduğumuz yerin Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ne borçlu olduğumuzu unutmayınız. SASKİ’de Atatürk amblemli logoyu kaldıran Samsun Büyükşehir Belediyesi yöneticilerini kınıyorum”

CHP’Lİ HANCIOĞLU: SAMSUN, MUSTAFA KEMAL’DİR

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak SASKİ’yi kınadı. Hancıoğlu, “SASKİ logosundan Mustafa Kemal’i çıkartan ve 19 Mayıs 100. yılı logosunda Atatürk’ü yok sayanları uyarıyoruz; Samsun Mustafa Kemaldir. Samsun’un simgesi, kimliği Onur Anıtı’dır. Mustafa Kemal’i, Samsun’un kimliğinden silmeye kalkışan anlayış, Samsun’u temsil edemez” ifadelerini kulandı.

ADD’DEN DE KINAMA

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şubesi yazılı bir açıklama yaparak SASKİ’ye tepki gösterdi. ADD’den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Samsun, bir Atatürk şehridir. Samsun demek kurtuluşun ilk adımıdır. Samsun, Türkiye Cumhuriyeti’nin özgürlük meşalesinin yakıldığı bir şehirdir. Samsun, tam bağımsızlık ateşinin yakıldığı ilk kıvılcımdır.

Ve her bir Samsun’lu Atatürk’ün hemşerisidir. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk, doğum günü olarak Samsun’a ayak bastığı tarihi yani 19 Mayısı işaret etmiştir. İşte bu kadar önemlidir Samsun, Atatürk ve onun izinde olan sonraki nesil için. Samsun yerel yönetimi ve Samsun bürokratları ne yapmak istiyor?

SASKİ’nin görevi bu şehirden Atatürk’ü silmek değil, Samsun halkına kokmayan, kanalizasyon karışmayan sağlıklı içme suyu sağlamaktır.”