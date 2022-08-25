AKP’li belediye başkan adayı CHP’ye katıldı… Rozetini Kılıçdaroğlu taktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimi’nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın kurduğu ve yönettiği Doğu Masası çalışmaları kapsamında partisine katılan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AKP’den Doğubayazıt Belediye Başkan Adayı olan Ertuğrul Eryılmaz’a rozetini taktı.

Orhan BOZKURT

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın kurduğu, Parti Meclisi Üyesi Devrim Barış Çelik’in Koordinatörlüğünü yaptığı Doğu Masası çalışmaları kapsamında, partiye Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan yeni üye katılımları devam ediyor.

Son olarak, 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimde AKP’den Doğubayazıt Belediye Başkan Adayı ve önceki Sağlık Bakanlarından Yaşar Eryılmaz’ın kardeşi, Ertuğrul Eryılmaz CHP’ye katıldı.

ROZETİNİ KILIÇDAROĞLU TAKTI

Ertuğrul Eryılmaz’a rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

Kılıçdaroğlu’nun makamında yapılan katılım törenine, Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimi’nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile Parti Meclisi Üyesi ve Doğu Masası Koordinatörü Devrim Barış Çelik’de katıldı.

Kılıçdaroğlu, 28 Temmuz’da Ağrı’ya ziyarette bulunmuş ve Ağrılıların yoğun ilgisi ile karşılanmıştı.

Kılıçdaroğlu’nun Ağrı’da yapmak istediği esnaf ziyareti, halkın yoğun ilgisi nedeniyle mitinge dönüşmüştü.

Ertuğrul Eryılmaz’ın katılımının ardından önümüzdeki günlerde, Ağrı’da Cumhuriyet Halk Partisi’ne yeni katılımların olacağı belirtiliyor.

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