AKP’li Belediye Başkanı da Röportajımıza İlave Oldu ! Sudan’dan At , Eşek Eti İthalatı Yapılacak !





TBMM Dışişleri Komisyonu’nda görüşülerek onaylanan ve TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi beklenen Sudan ile ekonomik ve ticari ortaklık anlaşmasıyla 500 ton at, eşek ve katır etinin gümrüksüz olarak ithal edilmesine olanak tanınmasıyla ilgili soru işaretleri kamuoyunda tartışılıyor. İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Arslan, gümrüksüz olarak ithal edilecek at, eşek ve katır etinin nerede kullanılacağının açıklanmasını isterken, İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, bir soru önergesi vererek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın konuya açıklık getirmesini istedi.

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