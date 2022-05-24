AKP’li belediye başkanı silahlı saldırıya uğradı

Kayseri’nin Develi ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Davut Şahin, silahlı saldırıya uğradı. Geçtiğimiz pazar akşamı saat 21:00 sularında silahlı saldırıya uğradığını belirten Şahin, saldırıdan yara almadan kurtulduğunu söyledi.

Müslüm EVCİ

Kayseri’de AKP’li Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin’e, 22 Mayıs Pazar günü saat 21:00 sıralarında evinin önünde silahlı saldırı düzenlendi. Şahin’e aracında bulunduğu sırada, 3 kişi tarafından tüfekle ateş açıldı. Davut Şahin saldırıdan yara almadan kurtulurken, araçta hasar meydana geldi

“SALDIRIYI YAPAN ARKADAŞ BELEDİYEMİZE AİT BİR YER İSTEDİ”

Saldırıyla ilgili açıklama yapan Davut Şahin şunları söyledi:

“Pazar günü 21:00 sularında bir silahlı saldırıya uğradım. Sıkılan saçmalar arabamıza hasar verdi. Sağlık durumum gayet iyi. Bu saldırıyı gerçekleştiren vatandaş geçtiğimiz günlerde belediye ait bir yerde yer istedi. Biz de ilgili imar planları devam ettiği için yardımcı olamayacağımızı, plan bittikten sonra yardımcı olacağımızı kendisine iletmiştik. O gün bize tehditvari cümleler kurarak, yanımızdan ayrılmıştı. Biz de o günün stresi diye ciddiye almamıştık. Böyle de akabinde saldırıya maruz kaldık.”

“BİZ KEFENİMİZİ GİYMİŞ, YOLA ÇIKMIŞ SAYIN CUMHURBAŞKANININ YOL ARKADAŞLARIYIZ”

Kamuoyuna seslenen Başkan Davut Şahin, “Kıymetli hemşerilerim, biz kefenini giymiş yola çıkmış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşlarıyız. Bizi böyle olaylarla, böyle hareketlerle kimse yolumuzdan alıkoyamaz. Biz inanıyoruz ki Allah’ın verdiği canı Allah’tan başka kimse almaz. Bu vesile ile kamuoyunu aydınlatma amacıyla bu paylaşımı yapıyorum” dedi.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Saldırıyı gerçekleştirenlerin emniyet müdürlüğünce tespit edilip gözaltına alındıkları öğrenildi.

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