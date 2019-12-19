AKP’li Belediye Başkanı Yılmaz’a partisinden tepki! ‘Sınırı aştı’

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Üniversitesi’nde katıldığı 2. Bandırma ve Çevresi Sempozyumu’ndaki yaptığı konuşmada söylediği “Bir makam sahibi olabilmek için ya Trabzonlu olacaksın ya da İmam Hatipli” sözlere, tepkiler sürüyor. Cümlesinin espri olduğunu dile getiren AKP’li Belediye Başkanı Yılmaz, Meclis’in de gündemine geldi.

CUMHURBAŞKANINA SESLENDİ

Yılmaz’ın sözlerini hatırlatan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, AKP’ye mensup belediye başkanı ya da bürokratların her fırsatta Trabzonluları hedef gösteren açıklamalar yaptıklarını söyledi.

İYİ Partili Örs, “Esenler Belediye Başkanıyla başlayan, Kahramanmaraş Belediye Başkanıyla devam eden bu zincire bugün de Balıkesir Belediye Başkanı eklenmiştir. Bu son hadiseden sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum: Belediye başkanlarınızı, Trabzon’la ilgili konuşurken 1 kez değil, 61 kez düşünüp konuşmaları hususunda gerekli uyarıları vakit geçirmeden yapın” şeklinde konuştu.

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AKP’DEN DE TEPKİ GELDİ

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Örs’ün konuşması üzerine söz alarak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz’ın öğrencilerle hasbihal ederken mizah sınırlarını aştığını ve Trabzonlu hemşehrileri üzdüğünü söyledi.

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“KENDİSİ NE İMAM HATİPLİDİR NE DE TRABZONLUDUR”

Özkan, “Kabul etmiyoruz. Kaldı ki kendisi ne imam hatiplidir ne de Trabzonludur, 1 milyondan fazla vatandaşımızın yaşadığı Büyükşehir Belediye Başkanımızdır. Trabzonlu hemşehrilerimize yapılan bu haksızlığı asla kabul etmediğimizi ifade ediyoruz” açıklamasında bulundu. AA